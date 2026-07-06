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Sofía Vergara, Leonardo DiCaprio y las estrellas que vivieron la derrota de Brasil desde el estadio. (Foto: Instagram - @sofiavergara / EFE- Guillaume Horcajuelo)
Sofía Vergara, Leonardo DiCaprio y las estrellas que vivieron la derrota de Brasil desde el estadio. (Foto: Instagram - @sofiavergara / EFE- Guillaume Horcajuelo)
Por Agencia EFE

La actriz colombiana Sofía Vergara, Leonardo DiCaprio, Jalen Brunson y los cantantes Travis Scott y Jay-Z fueron algunos de los espectadores de lujo presenciando el Brasil-Noruega de octavos de final del Mundial 2026 en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

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