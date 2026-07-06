El actor estadounidense Terry Crews ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un divertido video al término del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. La estrella de Hollywood sorprendió al recrear una de las escenas más recordadas de la comedia “¿Y dónde están las rubias?”, provocando risa y nostalgia entre sus fans.

A través de las redes sociales se ha difundido un video en el que aparece Terry Crews acompañado por los presentadores deportivos Brendan Dunlop y Troy Press, quienes se ubican frente a un grupo de aficionados noruegos para interpretar una divertida versión de “A Thousand Miles”, el exitoso tema de Vanessa Carlton que se hizo inolvidable gracias a la película estrenada en 2004.

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La grabación fue compartida en las cuentas oficiales de Brendan Dunlop y Troy Press, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. La escena provocó risas tanto entre los hinchas presentes como entre quienes vieron el video en redes sociales.

En pocas horas acumuló cerca de dos millones de “me gusta” y miles de comentarios de usuarios que celebraron el buen humor del actor y recordaron una de las secuencias más icónicas de su carrera cinematográfica.

Entre las reacciones destacó el comentario de la cuenta oficial de HBO Max Latinoamérica, que escribió: “¿Cómo lo supiste?, ¡amo esa canción!”, una frase que hace referencia al memorable diálogo del personaje de Terry Crews en “¿Y dónde están las rubias?”.

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De esta manera, la Copa del Mundo 2026 también se ha convertido en escenario de peculiares reencuentros, como el de Brad Pitt con Edward Norton, quienes revivieron la nostalgia de los fans de “El club de la pelea”. Además de estas situaciones, se ha visto a famosos en los diversos estadios donde se lleva a cabo el Mundial.

Brad Pitt y Edward Norton reviven “El club de la pelea” en el Mundial 2026. (Foto: Captura de video / "DSPORTS"

Cabe resaltar que el video viral llegó después de la victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto liderado por Erling Haaland selló su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a una de las selecciones favoritas al título, mientras que la selección brasileña se despidió anticipadamente del torneo.