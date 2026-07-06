Terry Crews revive la icónica escena de “¿Y dónde están las rubias?” tras el Brasil vs. Noruega. (Foto: Instagram / @troypress)
Terry Crews revive la icónica escena de “¿Y dónde están las rubias?” tras el Brasil vs. Noruega. (Foto: Instagram / @troypress)
Por Redacción EC

El actor estadounidense Terry Crews ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un divertido video al término del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. La estrella de Hollywood sorprendió al recrear una de las escenas más recordadas de la comedia “¿Y dónde están las rubias?”, provocando risa y nostalgia entre sus fans.

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