El actor peruano Thiago Vernal asistió a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México tras ser invitado por una reconocida marca de ropa deportiva, un viaje que el propio artista calificó como una “locura”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete difundió una serie de fotografías y videos sobre sus actividades, lo que generó diversas reacciones de felicitación entre sus seguidores y amigos en dicha plataforma.

En las imágenes, el joven actor, novio de la también actriz Adriana Campos-Salazar, se lució junto al exfutbolista brasileño Marcelo Vieira, quien se retiró del fútbol en 2025.

Asimismo, mostró sus visitas a distintos restaurantes de la capital mexicana, sus compras en tiendas locales, además de las actividades que realizó como parte de la marca.

La comitiva de figuras peruanas que viajó como embajadores de Adidas incluyó al exchico ‘reality’ Yaco Eskenazi y al futbolista André Carrillo, quienes asistieron el 11 de junio al Estadio Azteca para presenciar el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica.

Previo al encuentro deportivo, Eskenazi y Carrillo asistieron a una reunión con creadores de contenido asociados a la marca, donde también estuvo el brasileño Rafael Cardozo, actividad que generó polémica por la ausencia de Natalie Vértiz, esposa del conductor.

Finalmente, la presencia peruana en las tribunas del Estadio Azteca también incluyó al delantero nacional Joao Grimaldo, quien asistió a la ceremonia oficial de apertura y al partido inaugural por motivos estrictamente personales.

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