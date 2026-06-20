Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor e 'influencer' peruano viajó hasta México, como representante de una marca deportiva, para presenciar la inauguración | Foto: Instagram (@thiago.vernal)
El actor e 'influencer' peruano viajó hasta México, como representante de una marca deportiva, para presenciar la inauguración | Foto: Instagram (@thiago.vernal)
Por Redacción EC

El actor peruano Thiago Vernal asistió a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México tras ser invitado por una reconocida marca de ropa deportiva, un viaje que el propio artista calificó como una “locura”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.