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Tom Holland envía sorpresivo mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Thomas COEX - AFP / Instagram - @juliaanalvarez)
Tom Holland envía sorpresivo mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Thomas COEX - AFP / Instagram - @juliaanalvarez)
Por Redacción EC

El actor británico Tom Holland viene cumpliendo con una agenda cargada de proyectos; sin embargo, no es ajeno a la coyuntura y recientemente se pronunció sobre la Copa del Mundo 2026. Grande fue la sorpresa de sus seguidores cuando habló sobre el delantero argentino Julián Álvarez y le envió un mensaje especial a pocas horas del debut de la selección albiceleste en el Mundial.

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