El actor británico Tom Holland viene cumpliendo con una agenda cargada de proyectos; sin embargo, no es ajeno a la coyuntura y recientemente se pronunció sobre la Copa del Mundo 2026. Grande fue la sorpresa de sus seguidores cuando habló sobre el delantero argentino Julián Álvarez y le envió un mensaje especial a pocas horas del debut de la selección albiceleste en el Mundial.

El protagonista de Spider-Man expresó públicamente su admiración por el atacante y le deseó éxito en el torneo. La curiosa escena ocurrió durante una actividad promocional en Madrid, donde Holland presentó la película “Spider-Man: Brand New Day”. En medio de una entrevista con DAZN, el actor fue consultado sobre Julián Álvarez, conocido como ‘La Araña’, apodo que ha generado constantes comparaciones con el famoso superhéroe de Marvel.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó Holland, provocando la sorpresa de los aficionados tanto del fútbol como del cine.

Tom Holland envía sorpresivo mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

El actor incluso reveló que sigue de cerca la carrera del delantero argentino y que lo incluyó en su equipo de Fantasy. “Lo tengo en mi equipo Fantasy. Él sería un gran Spider-Man”, comentó entre risas durante la entrevista.

La admiración de Tom Holland por Julián Álvarez no parece casual. El futbolista del Atlético de Madrid ha popularizado celebraciones inspiradas en una araña, un gesto que reforzó la asociación entre ambos personajes y que ha sido ampliamente difundido entre los seguidores del deporte.

Durante la misma conversación, Tom Holland también fue consultado sobre qué otro futbolista podría interpretar al héroe arácnido en una hipotética película. Su respuesta fue el joven español Lamine Yamal, de quien destacó su velocidad y agilidad dentro del campo de juego.

Tom Holland envía sorpresivo mensaje a Julián Álvarez antes del debut de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Agencias)

De esta manera, Tom Holland no fue ajeno al apelativo de Julián Álvarez, quien debutará en el Mundial 2026 este miércoles cuando Argentina se enfrente a Argelia en el inicio de su nueva etapa mundialista, donde tendrán que defender su título de campeón.