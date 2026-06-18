Lionel Messi tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo 2026, donde anotó un hat trick e igualó la marca de Miroslave Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales. Ante esta gran hazaña, el futbolista argentino recibió diversos mensajes de felicitación, pero el que se llevó todas las miradas fue el de su esposa, Antonela Roccuzzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió una serie de fotografías al lado de sus hijos y le dedicó un breve, pero romántico mensaje al capitán de la Selección Argentina de Fútbol.

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”, escribió Antonela Roccuzzo en su post, el cual llegó acompañado de emojis de corazón e imágenes junto a sus pequeños hijos con el astro argentino.

El mensaje de la esposa de Lionel Messi no tardó en viralizarse y, como se esperaba, las instantáneas han conseguido más de 5 millones de likes en tan solo un día. Además, los miles de comentarios celebran el apoyo que recibe el futbolista de parte de su familia.

Asimismo, Lionel Messi también se hizo presente en los comentarios y respondió con un contundente “los amo” con emojis de corazón, demostrando que se siente feliz al recibir el respaldo de su familia.

Como se recuerda, la rosarina se encuentra en Estados Unidos y llegó al Arrowhead Stadium de Kansas City horas antes del partido entre Argentina vs. Argelia junto a Thiago, Mateo y Ciro, sus hijos de 13, 9 y 8 años respectivamente.

Lionel Messi juega su sexto mundial. (Foto: AFP) / JUAN MABROMATA

Cabe resaltar que Argentina vivió un debut soñado en la Copa del Mundo 2026. Los actuales campeones del torneo más importante del fútbol lograron superar por 3 a 0 a la selección de Argelia. Ahora, se preparan para sus nuevos retos deportivos en las próximas fechas en búsqueda de convertirse en bicampeones mundiales.