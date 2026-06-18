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Antonela Rocuzzo dedicó emotivo mensaje a Lionel Messi tras nuevo récord en los mundiales. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Antonela Rocuzzo dedicó emotivo mensaje a Lionel Messi tras nuevo récord en los mundiales. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Por Redacción EC

Lionel Messi tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo 2026, donde anotó un hat trick e igualó la marca de Miroslave Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales. Ante esta gran hazaña, el futbolista argentino recibió diversos mensajes de felicitación, pero el que se llevó todas las miradas fue el de su esposa, Antonela Roccuzzo.

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