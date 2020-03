El pasado 18 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sorprendió durante una conferencia ofrecida a los periodistas de ese país, al pedir a los mexicanos que carguen consigo amuletos y estampitas de santos y vírgenes para hacer frente al coronavirus.

“El escudo protector es como el detente, ¿saben lo que es el detente?, ¿verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente”, dijo sacando su billetera y mostrando la estampita a todos.

►Coronavirus: en tiempos de pandemia, 25 canciones que la gente está eligiendo como himno contra la desesperanza

►Coronavirus: Thalía contradice a AMLO y pide que mexicanos no salgan de sus casas

Pero ahí no quedaron las polémicas declaraciones de AMLO, como se le conoce también al mandatario mexicano. El lunes 23 de marzo, volvió a sorprender con sus medidas nada estrictas frente a la pandemia que aqueja a todo el mundo.

“No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuando no salir. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular”, dijo AMLO horas antes de decretarse en México, una cuarentena parcial, la misma que incluye el cierre de museos, cines, gimnasios, teatros y zoológicos en México.





OLA DE CRÍTICAS

Son varias las reacciones que ha originado las medidas de López Obrador frente al coronavirus. Thalía, por ejemplo, contradijo al político mexicano mostrando el video que mostramos líneas arriba, donde se le muestra a este en el restaurante La Teca, en Oaxaca, estado del centro del país, pidiendo a la gente continuar saliendo de sus casas.

“Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien!”, comienzan diciendo Thalía.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir... Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, continuó diciendo la actriz y cantante en un video que que compartió en su cuenta de Instagram.





Pero no solo Thalía ha alzado su voz contra López Obrador. Su hermana, la actriz Laura Zapata también ha criticado fuertemente a AMLO.

“Hasta cuándo vamos a soportar al vejete”, “Y si lo mandamos al aeropuerto a abrazar a cada persona”, “Prometo que si me da, me acreditaré como prensa”, comentó la actriz en su cuenta de Twitter.

Por caridad de Dios, alguien que vaya a abrazarlo a él... requisito indispensable, estar infectado del #Coronavirus #COVID19mx https://t.co/yGwqhlSY0P — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) March 12, 2020

Sergio Mayer, ex actor y actual diputado de México, pidió al mandatario que implemente medidas contundentes que permitan frenar la propagación del COVID-19 en ese país.

"El coronavirus no distingue edad, sexo, posición económica, ni creencias religiosas, es una realidad que nos está alcanzando”, advirtió Mayer en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“Es por ello que lo exhorto [a López Obrador] a que ya instruya a las autoridades sanitarias, a su gabinete, a sus colaboradores ha adoptar las medidas necesarias que recomiendan, tanto la Organización Mundial de la Salud, como los países que ya han vivido o están enfrentando en este momento la pandemia en su punto más crítico. Para poder mitigar de manera preventiva los efectos del coronavirus”.

El actor Héctor Suárez Gomiz también se sumó a las críticas en contra de AMLO y haciendo uso de sus redes sociales publicó: “Tengo esperanzas en que absolutamente todos los líderes de cada país se la tomen en serio y no anden diciendo pend... como que la honestidad va a salvarnos de cualquier otra cosa”, dijo el actor en entrevista con el UNIVERSAL de México.

"Esto es en serio, y hay que acatar todas las medidas y lo que están haciendo en otras partes del mundo también hacerlo, esto no tiene nada que ver con política o con quién te identifiques políticamente, esto tiene que ver con la raza humana y esa somos todos nosotros”, concluyó el actor desde Miami, ciudad donde está cumpliendo la cuarentena.

PUEDE INTERESARTE