Populares personajes de la farándula nacional han compartido en sus redes sociales videos e imágenes mostrando cómo pasan sus días en cuarentena, medida dispuesta por el Gobierno como medida preventiva ante el avance del virus COVID-19 (coronavirus).

El actor Andrés Vílchez compartió en Instagram un divertido video de una broma que le jugó a su hermano menor.

El reconocido diseñador Yirko Sivirich evidenció el gran cariño que les tiene a sus dos perros, a quienes considera sus “tesoros”.

“Cuando estoy en casa ellos no me dejan de seguir a donde vaya. Yo no tengo un lugar específico donde diseñar, es donde me provoca y normalmente es en casa junto a ellos”, escribió.

El modelo Hugo García exhortó a los peruanos a quedarse en casa como medida preventiva contra el coronavirus. “Gente, esto no es un juego. Hay mucho en riesgo aquí. Les pido hagan caso, evitemos más contagiados, quedémonos en nuestras casas y así esto acabará más rápido”.

Emilia Drago aprovecha sus días en casa para compartir nuevos juegos y experiencias con su hija Luna. “Les comparto mi idea de hoy, que fue hacer máscaras. Obvio no soy la mejor haciendo manualidades, así que no se burlen. ¡Vale la intención y que Luna esté feliz! ¿Qué les parece si hoy a las 8 p.m. nos conectamos a través de una transmisión para compartir más ideas? ¡La unión hace la fuerza!”.

Alexandra Horler aprovecha estos días de aislamiento voluntario para relajarse y descansar.

Paloma Fiuza pidió a los ciudadanos actuar con mayor responsabilidad. “Hola mi gente linda, estamos atravesando un momento crucial en nuestra sociedad y solo depende de nosotros poder reducir la propagación del COVID-19. Actuemos con responsabilidad y aprovechemos estos días para estar más unidos”.

La presentadora de TV Rebeca Escribens encontró en la música y el baile la mejor manera de distraerse en su hogar.

La periodista Jessica Tapia compartió una fotografía de Lima, su hija mayor, orando.

Ethel Pozo explicó en un post compartido en Instagram cómp pasó el primer día de cuarentena junto a sus hijas y su mascota.