Hace unos días, la cantante Becky G preocupada por la expansión del coronavirus por Estados Unidos utilizó su cuenta de Twitter para expresar el miedo que le ha provocado la expansión del COVID-19. Este martes, la estrella del género urbano usó su cuenta de Instagram para enviar otro mensaje sobre lo que está ocurriendo en el mundo.

“¿Alguien más aterrorizado? Lo siento, pero es tarde para pensar con claridad. Estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por ustedes, estoy preocupado por este país”, escribió la artista de 23 años.

“Vimos muy de cerca lo que le sucedió a tantos otros países hermosos. Han compartido su miedo, dolor, dolor y, sin embargo, nadie los escuchó. Aquí estamos. Está sucediendo. Ahora mismo. La gente está perdiendo la vida”, reflexionó Becky G.

“Por lo general, me gusta mantener las cosas extremadamente positivas, pero al igual que todos tengo mis miedos también. Siento que es importante que estemos allí el uno para el otro. Ten conversaciones honestas. Te veo. No estás solo”, escribió la artista de música urbana a todos sus fanáticos.

En Instagram, se sumó otro mensaje.

“Yo mirando a la gente que quiere seguir creyendo que no existe una pandemia en el mundo. Por favor, nosotros no sabemos qué está ocurriendo y por eso no tenemos ni una idea de cómo esto va a terminar”, escribió.

Becky G compartió un mensaje en su cuenta de Instagram sobre la pandemia. (Foto: Instagram)