El aislamiento obligatorio o voluntario al que se someten millones de personas en el mundo para combatir el coronavirus ha llevado a muchos famosos a enseñar su “peor cara”, dejando al descubierto formas de pensar bastante cuestionables o incluso a mostrar el abandono de cualquier esfuerzo por lucir impecables mientras se enfocan en entretener e inspirar a su público.

Entre los que han quedado mal parados están las actrices Vanessa Hudgens y Evangeline Lilly. La primera recibió el escarnio público después de decir que era “inevitable” que algunas personas murieran y de calificar de “tonterías” el alboroto causado por los esfuerzos para contener la pandemia.

Lilly, por su parte, fue criticada por rechazar el aislamiento voluntario, pues aseguró que su "libertad es más importante" que "no contagiarse" y afirmó que sigue su vida normal junto a sus hijos, con excepción de uno que otro té para reforzar las defensas.

Sin embargo, ellas han sido minoría, pues delante hay una avalancha de artistas que han dedicado sus redes sociales para promover las medidas de higiene extrema y aislamiento social, aunque dejándose ver como nunca antes y revelando un rostro desconocido.

Gran número de conciertos virtuales desde los salones de sus casas y estudios privados han inundado internet con canciones e imágenes muy personales de incontables personalidades.

Como buenos músicos, se han preocupado de que el sonido estuviera excelente. Sin embargo, a la buena iluminación, el maquillaje y peluquería le han prestado menos atención.

Así, estrellas del espectáculo hispano como Juanes y el español Alejandro Sanz, los primeros en lanzar conciertos virtuales, aparecieron despeinados y en el caso del colombiano, hasta barbudo.

Los venezolanos Mau y Ricky hablaron de su estreno "Me enamora"” en pijama y hasta con una camiseta con tantos huecos (Ricky) que muchas de sus fans opinaron que su novia, la modelo argentina Stefi Roitberg, la desaparecerá pronto.

Karol G y su prometido Anuel AA se han tomado videos hasta en el inodoro, en un juego de Tik Tok para acompañar el audio que grabó Cardi B en pleno ataque de estrés por la situación.

En el caso de Farruko y Ozuna, sí que estaban en serio en la ducha, desde donde explicaron que es enjabonándose y con el grifo abierto cuando se entonan grandes canciones. En el caso de los reguetoneros puertorriqueños incluso confesaron que hasta componen.

El actor Matías Novoa y su esposa Isabella Castillo, que se dieron a conocer en las producciones televisivas "Enemigo Íntimo" y "Grachi", respectivamente, hasta que se encontraron en la telenovela "El señor de los cielos" donde se enamoraron y se casaron, han estimulado a la cuarentena desde la cama con los pelos parados y las ojeras a mil.

La actriz colombiana Danna García también se grabó en pleno recorrido en ambulancia cuando era llevada a un hospital madrileño por complicaciones con el coronavirus, mientras que su compatriota Sebastián Yatra se ha dejado ver muy afectado por la situación, mientras permanece aislado en su natal Medellín y se dedica a entretener a los niños con cuentos y canciones todas las noches a las 19.00 hora local.

Pero los latinos no son los únicos que se están mostrando en las redes tal y cuales son. Los actores estadounidenses Mark Ruffalo y Will Ferrell no hicieron ni el menor esfuerzo para peinarse cuando acompañaron a la actriz Gal Gadot a cantar “Imagine”, en una de las muestras de solidaridad conjunta de las estrellas de Hollywood.

Tampoco lo hizo Kevin Bacon, cuando lanzó su campaña de solidaridad de "I stay home for" (Me quedo en casa por) para la que convocó a sus amigos famosos a explicar la importancia del enclaustramiento.

Bono, el vocalista de la famosa banda U2, no tuvo el menor reparo en lanzar su canción "Let Your Love Be Known", inspirada en el personal de salud de Italia, donde el virus se ha ensañado con particular fuerza, sin calentar la voz o preocuparse por su aspecto.

Hasta ahora, los fans les han aplaudido la demostración de que “todos somos iguales en casa”, como indicó un seguidor de Ruffalo.

