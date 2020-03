La expansión del coronavirus o Covid-19 en el mundo ha causado pánico y preocupación en la población. Famosos peruanos se han sumado a campañas de prevenciòn. A travès de las redes sociales comparten recomendaciones sobre algunas medidas indispensables que se deben seguir para evitar contagios.

Chiara Pinasco, por ejemplo, compartiò un mensaje en torno a la importancia de lavarse las manos constantemente, para evitar la proliferaciòn de cualquier virus y bacteria.

La actriz Emilia Drago publicò consejos que deben tomarse en cuenta para evitar que los niños contraigan la enfermedad. “Buscando consejos para los papás en esta época, encontré estos 8 puntos que me parecieron importantes, son consejos que deben tomarse en cuenta siempre, pero ahora con mucha más precisión. Compártanlo con sus amigos, practíquenlos. Si tienen más consejos, póngalos aquí en los comentarios para ayudarnos entre todos", se le en el post compartido por la actriz.

Cristian Rivero, presentador de “Los reyes del playback”, propuso creativas alternativas de saludo, ahora que está prohibido el apretón de manos y el beso en la mejilla. “Aquí bastantes saludos a tomar en cuenta para evitar el contagio del coronavirus y un bonus creado por su servidor”, escribió en Instagram.

La actriz Mónica Sánchez no està ajena a la coyuntura nacional y compartiò este mensaje: “Cuidar de nosotros, cuidar de los otros y respetar más que nunca el mundo que nos rodea es lo que toca hoy. Que las alarmas sirvan para poner atención en aquello que estamos olvidando, la consciencia de que hay un otro que merece el mismo respeto independientemente de su origen, experiencia o pensar. Que la cautela no nos ponga paranoicos, que la prevención no nos lleve a la mezquindad y que la conciencia del entorno político y económico no nos enajene al grado de perder la humanidad. Hay mucho que aprender de todo esto y creo que lo más importante es: cuido de ti, como cuido de mì”.

El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe, tambièn se sumó a la campaña de prevención frente a la propagación del coronavirus COVID-19.