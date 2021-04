Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Al estilo de la Chimoltrufia, la actriz de 72 años se dirigió a sus seguidores y les pidió prudencia, pese a que hayan recibido la vacuna contra esta enfermedad.

“Yo como digo una cosa, digo otra. Ora sí me vacunaron, pa’ qué les digo que no, si sí, pero no por eso le puedo dar ‘vuelo a la hilacha’. No nos háganos ‘tarugos’, hay que seguirse cuidando ¿Tengo o no tengo razón?”, dijo Meza en su perfil de Instagram.

La publicación generó un sinfín de felicitaciones por parte de sus fanáticos, quienes aplauden que la celebridad mexicana siga cuidándose, además de alertar a la gente con sus recomendaciones.

Hace una semana, Florinda Meza anunció que recibió la vacuna contra el coronavirus y explicó que hizo su cola como cualquier otro mexicano.

“Democráticamente esperando la vacuna contra el COVID-19. Solo me quité el cubrebocas para la foto. Hay que cuidarse”, escribió la actriz en redes sociales en ese entonces.

