Aprovechando su tiempo libre por la cuarentena, el cantante colombiano Maluma se ha sumado a la larga lista de artistas que en las últimas semanas ha publicado su número de teléfono para que sus fans puedan comunicarse con él.

Sin embargo, no todo es alegría para los seguidores del ‘Pretty boy’, ya que las únicas personas que pueden ponerse en contacto con él a través de su teléfono son los que residen en Estados Unidos y Canadá, aunque Maluma ha dejado abierta la posibilidad de también comunicarse con Latinoamérica.

“Como no tengo muchas cosas para hacer, tengo ganas de darles mi número de celular privado. Quiero que me escriban un mensaje de texto las personas que quieran hablar conmigo. Vamos a estar ahí en contacto, se los voy a dejar ahí para que me escriban en estos días”, manifestó el intérprete de “Mala mía”.

Para demostrar que no se trata de una broma, a través de sus stories de Instagram compartió algunos mensajes que ha ido recibiendo de parte de sus fans.

Para demostrar que no se trata de una broma, en las stories de Instagram ha compartido algunos mensajes que ha ido recibiendo por parte de sus admiradores. Por lo que estamos seguros que en los próximos días el cantante estará muy entretenido respondiendo preguntas y conversando con algunos privilegiados.

Por si fuera poco, Maluma no solo ha decidido dedicarle tiempo a sus incondicionales seguidores, sino que también ha publicado en redes sociales algunas de las actividades que realiza en su casa, como por ejemplo el ejercicio y el baile.

VIDEO RECOMENDADO

Maluma y Belinda se unen para cantar en transmisión en vivo

Maluma y Belinda se unen en transmisión en vivo y cantan para sus seguidores (06/04/20)