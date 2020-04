Paty Navidad, actriz y conductora mexicana, abrió el debate en Twitter al señalar que el coronavirus (COVID-19) es un “gran negocio impulsado por OMS (Organización Mundial de la Salud)”.

La presentadora de 46 años viene expresando en redes sociales su postura sobre la pandemia del coronavirus, enfermedad que afecta a más de 100 países y que viene cobrando la vida de miles de personas en el mundo.

“El negocio de las epidemias y el marketing del miedo. El sistema salvaje en el que predomina el dinero, convertido en Dios omnipotente, cuyo culto exige martirizar y sacrificar en su altar a millones de personas sin piedad. Gran negocio impulsado por OMS”, escribió la artista en su red social.

EL NEGOCIO DE LAS EPIDEMIAS Y EL MARKETING DEL MIEDO. El sistema salvaje en el que predomina el dinero, convertido en dios omnipotente, cuyo culto exige martirizar y sacrificar en su altar a millones de personas sin piedad. Gran negocio impulsado por OMS. https://t.co/NrVKkeFtZd — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) April 1, 2020

En otro mensaje de Twitter, Paty Navidad señaló que el "COVID-19 es un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su Nuevo Orden Mundial”.

“Nos manipulan y controlan con mentiras. Logran los aplausos de la mayoría, ahora estamos muy preocupados por los políticos infectados, no somos más 'brutos’ porque no se puede, revisen cifras y comparen con los principales motivos de mortalidad en el mundo, esto no es pandemia”, sentenció en otro tuit.

Los mensajes de la conductora generaron controversia en Twitter y algunos cibernautas se pronunciaron al respecto para desmentir lo que afirmaba, mientras que otros apoyaron su idea.

“Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados”. Pareciera que la OMS da Golpe De Estado Mundial, COVID-19 un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su Nuevo Orden Mundial.💔 — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) March 30, 2020

