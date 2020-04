En diversos países del mundo se ha decretado el aislamiento social como estrategia para evitar el avance del COVID-19; sin embargo, muchos no acatan la medida. Por eso, el actor Samuel L. Jackson decidió tomar cartas en el asunto y tuvo una peculiar forma de pedirle a todos que se queden en sus casas.

El actor que interpretó a Nick Fury en las películas de “Avengers” tuvo una repentina aparición en el programa de Jimmy Kimmel, donde habló de sus días en cuarentena, sus vacaciones canceladas y leyó un poema titulado “Stay the fuck at home” (“Quédate en tu maldita casa”).

Este poema no es nada más ni menos que una versión contingente del libro “Go to the fuck to sleep”, un texto de Adam Mansbach y Ricardo Cortés que Jackson leyó y que fue replicado por diversos canales de YouTube.

En ese sentido, como muchos pueden esperar, el poema estaba marcado por el característico estilo de Jackson con palabras subidas de tono y muchas groserías. Además, el estilo enfático del actor para leer hace que los que lo escuchen entiendan lo que quiere decir.

“Quédate en tu maldita casa, el ‘rona’ (coronavirus) se está extendiendo, esta mi*** no es broma. No es hora de trabajar o deambular. La forma en que pueden luchar es simple, mis amigos. Solo quédense en su maldita casa”, leyó Jackson.

“Ahora, técnicamente no soy médico, pero los malditos me escuchan cuando leo un poema. Así que aquí estoy, Sam maldito Jackson, rogándote que guardes tu trasero en casa. Si deseas que las cosas vuelvan a la normalidad, no te asustes, solo usa tu domo. Lávate las manos, deja de tocarte la cara y quédese en tu maldita casa”, siguió en su recital.

