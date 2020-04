El actor Sean Penn se unió al gran número de famosos que vienen sumando esfuerzos contra la pandemia del coronavirus (COVID-19) y recientemente fue visto en Malibú, Estados Unidos.

La famosa celebridad de 59 años se encontraba en dicha ciudad con su organización CORE (Community Organized Relief Effort) y abrió un centro de pruebas gratuitas de coronavirus. La presencia del actor en Malibú hizo que la prensa se acercara a dicho lugar para conseguir sus declaraciones y Penn habló para el medio "Suelta la sopa".

“Soy el fundador y el jefe de la junta. Me despedí a mí mismo como director hace unos años cuando conocí a una mujer extraodinaria y ahora es nuestra directora ejecutiva”, dijo el actor para el programa de Telemundo.

El actor también se refirió a su colega Tom Hanks, quien dio positivo a la prueba del coronavirus en Australia junto a su esposa. “No he hablado con Tom, pero me puse muy contento cuando me enteré que se había recuperado, pero tengo amigos que sí han salidos afectados, incluyendo a uno que murió", señaló.

Finalmente, el reportero de “Suelta la sopa” le preguntó al actor si había tenido alguna comunicación con Kate del Castillo luego que ambas celebridades fueron investigados por las autoridades tras tener un encuentro con el exnarcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No tengo comunicación con Kate del Castillo, pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus”, sostuvo Sean Penn.

