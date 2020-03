Han pasado 25 años desde que Selena Quintanilla falleció; sin embargo, la intérprete de “Como la flor” sigue viva en el recuerdo no solo de sus fanáticos, sino también de muchos artistas, como la joven Beky G.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante estadounidense le rindió tributo a la reina del tex-mex, quien murió trágicamente asesinada hace ya un cuarto de siglo, compartiendo un video donde la vemos cantando el popular tema “Dreaming of you”.

En el clip, la intérprete de “Sin pijama” aparece en un baño, y según contó en la leyenda de su publicación, estaba a minutos de subirse al escenario del Rodeo Houston de San Antonio (Estados Unidos), en febrero pasado.

Becky G acompañó el video con un mensaje donde reflexionó sobre la situación en la que se encuentra gran parte del mundo por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

"Encontré este corto clip en mi teléfono. Echo de menos San Antonio. Antes de ese espectáculo tuve un pequeño momento para mí. Es fácil recordar momentos tan hermosos para tratar de distraernos de la realidad a la que nos enfrentamos. Debo decir, por supuesto que extraño lo que hago. Extraño ese sentimiento antes de entrar al escenario, estar en un estudio, todo”, escribió en las primeras líneas la artista.

“Pero cuando doy un paso atrás y miro el panorama general, quedarse en casa es lo correcto para la humanidad. No se trata de transmisiones en este momento, o la venta de entradas, o el miedo a ‘perder impulso’ como artista. Si hay alguien que está preocupado por esas cosas en este momento, siéntate contigo mismo y piensa que muchas personas en este momento están heridas, asustadas, estresadas, solas y perdiendo la vida", agregó.

“Honestamente, ¿por qué realmente hacemos lo que hacemos? Para conectar. Ahora es el momento de conectarse. No vender, no forzar, sino CONECTAR y proporcionar a quienes desean escuchar nuestra música un descanso saludable de toda la locura. Veo a muchos artistas usando sus plataformas para crear conciencia y usar su música para elevar a los demás y eso me hace muy feliz. De eso se trata. Seremos mejores al final de esto. Todos nosotros. Selena”, finalizó la intérprete de “Sin Pijama” para acompañar este pequeño homenaje para Selena.

