La actriz Danna García se encuentra sola en su residencia en México desde que volvió a salir positivo para el test de coronavirus (COVID-19).

La protagonista de “Pasión de Gavilanes” confesó en su cuenta de Instagram que extraña a su pequeño hijo, Dante, a quien no ve producto de la enfermedad.

Ella envió un mensaje a su bebé, de quien lleva separada más de un mes. “Siempre he oído decir que el amor tiene muchas caras ¡y les creo! Pero para mi solo vibra un corazón. Te ama mamá, mi amos Dante”, escribió la colombiana de 42 años.

Como se recuerda, la actriz pensó haberle ganado la batalla al COVID-19. Pero dio positivo en un segundo test de coronavirus, por lo que debe permanecer aislada hasta que se recupere absolutamente.

La actriz confesó que sufrió de dengue. “Tengo el virus después de 35 días, me volvió a dar positivo, cuando digo volvió a dar no es que me lo imaginé si no que salió en la prueba positivo... Yo tengo defensas bajas porque tuve dengue, además del coronavirus. Eso es mucho para el cuerpo”, comentó García en su red social.

