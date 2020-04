Jennifer Lopez acaba de publicar sus redes sociales un video donde aparece junto al actor Richard Gere en la película “¿Bailamos?” (Shall We Dance?) estrenada en el 2004. La intérprete de “El anillo” manifestó que “extrañaba bailar” y decidió publicar el clip que dura más de tres minutos. La publicación cuenta con más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios de todos sus fanáticos en el mundo entero.

“Echo de menos bailar. Aquí hay un #TBT de una película que hice con el encantador Richard Gere llamado ‘Shall We Dance?’”, Indicó JLo en su cuenta de Instagram. “¡Recuerdo tanto ensayar para esta escena! Ninguno de nosotros conocía ningún baile de salón y fue un desafío para los dos, ¡pero muy divertido!”, agregó.

La empresaria aprovechó la oportunidad para que invitar a todos sus seguidores a ver la película en estos días que vienen guardando cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. "Si estás buscando algo de inspiración para despertar lo que se ha perdido... es una gran película para ver mientras estás en casa”, finalizó.

“Esta fue mi película favorita. Sabía cada paso”, “La mejor película”, “Cómo olvidar esa escena”, manifestaron los fanáticos de Lopez en respuesta a su recomendación.

Como se recuerda, Jennifer Lopez viene pasando la cuarentena con su familia y su pareja Alex Rodríguez. La cantante también celebró en cumpleaños número 12 de Ella, la hija de su prometido Álex Rodríguez,‎ en la tranquilidad de su hogar y le dedicó un hermoso post.

“A mi pequeña y amorosa Ella ... el primer día que te conocí, (eras tan pequeña entonces ...) corriste hacia mí, te sentaste en mi regazo, me abrazaste y me pediste que trajera mi vestido de lavanda. acababa de desgastar a los Grammy cuando creciste. Ganaste mi corazón en una fracción de segundo ... ¡ya no eres tan pequeña, pero todavía estás sentada en mi regazo y me encanta! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS dulce niña! #ThisPicIsUs PD: ¡Tengo el vestido guardado para ti!”, manifestó en Instagram.

