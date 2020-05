Al igual que muchos otros famosos de Hollywood, Jennifer Lopez viene cumpliendo con la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus y le ha revelado a sus fanáticos que es lo que hace para no deprimirse durante este periodo.

La cantante usó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y compartir con ellos uno de sus secretos para no perder la calma estos días, que son más difíciles para algunas personas, y tomar un respiro frente al avance del COVID-19 a nivel mundial.

“En este momento, cuando es tan fácil deprimirse y pensar en todas las cosas que van mal y en lo que no tenemos y no sabemos las respuestas... Me acostumbro a decir tres cosas que agradezco”, indicó inicialmente la artista.

“Tan pronto como abro los ojos y luego en la noche, cuando estoy acostado en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día. Podría ser cualquier cosa ... y trato de cambiarlos para que no sean lo mismo todos los días”, agregó.

“Mantente positivo y seguro. Los amo y los extraño a todos ... Pronto estaremos juntos”, finalizó en su texto la también actriz. La publicación de Jennifer Lopez ha superado, hasta el momento, el millón y medio de “Me gusta”.

Desde que se inició la cuarentena, Jennifer Lopez ha utilizado sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores cómo vive su aislamiento social junto a su prometido Álex Rodríguez y su familia, y ha dedicado algunos post a pedirle a sus fanáticos que se queden en sus casas para protegerse del COVID-19.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

