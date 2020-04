La cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) viene haciendo que las estrellas del espectáculo tengan una mayor relación con sus seguidores en el mundo. Selena Gomez aprovechó el aislamiento social obligatorio para crear un playlist en Spotify donde están todas las canciones que escucha a la hora de cocinar en la comodidad de su hogar.

La lista de canciones está conformada por temas de figuras como Dua Lipa, Rihanna, Harry Styles, Niall Horan, Amy Winehouse, Taylor Swift, Dolly Parton y algunos de los temas de su disco “Rare”.

El tema ‘Boyfriend’, de Gomez, encabeza el listado de canciones en Spotify. La canción se publicó el 9 de abril y relata la historia de un amor no correspondido y las dificultades que atraviesan las personas en su vida.

Selena Gomez crea playlist en Spotify para cocinar. (Foto: Spotify)

Fue hace unos días que la intérprete de ‘Lose you to love me’ publicó una serie de fotografías espontáneas donde aparece cocinando.

“Tratando de tomar una foto linda mía cocinando, pero luego me sentí avergonzada, así que estoy usando el resultado donde me veo feliz, pero realmente me siento un poco cursi”, escribió en Instagram.

Como se recuerda, Selena Gomez cuenta con más de 174 millones de seguidores en Instagram con los cuales siempre comparte las actividades que realiza en su vida diaria. Cada publicación que realiza siempre millones de ‘likes’ y es considerada una de las figuras más influyentes de las redes sociales.

