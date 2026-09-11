Fanáticos caracterizados como Ryu, Chun-Li, Guile, Cammy y M. Bison grabaron un video en el centro de Lima | Foto: Difusión
Fanáticos caracterizados como Ryu, Chun-Li, Guile, Cammy y M. Bison grabaron un video en el centro de Lima | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Un grupo de cosplayers y fanáticos de Street Fighter grabó un video en el centro histórico de Lima para caracterizar a los personajes de la franquicia de videojuegos, de cara al estreno de la película que se estrenará el jueves 15 de octubre.

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