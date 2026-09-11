Un grupo de cosplayers y fanáticos de Street Fighter grabó un video en el centro histórico de Lima para caracterizar a los personajes de la franquicia de videojuegos, de cara al estreno de la película que se estrenará el jueves 15 de octubre.

Durante las grabaciones en la Plaza San Martín y el Jirón de la Unión, los participantes caracterizados como Ryu, Guile, Chun-Li, Cammy y M. Bison recrearon secuencias de combate y movimientos representativos de la saga, entre ellos la maniobra conocida como “Hadoken”.

Esta iniciativa se desarrolló tras la difusión del nuevo tráiler del largometraje cinematográfico. De acuerdo con los organizadores, la reunión tuvo como objetivo representar los elementos narrativos del videojuego.