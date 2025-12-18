El Multiespacio Costa 21, escenario recurrente para eventos en Lima, anunció la primera edición del “Gran tonazo de fin de año”, festival que se realizará el próximo 31 de diciembre en sus instalaciones ubicadas en la Costa Verde, San Miguel.

El evento, que recibirá al 2026 frente al mar, tendrá como protagonista a la cumbia, género musical más representativo del país, con una impresionante cartelera conformada por cuatro grandes orquestas.

Marisol y la Magia del Norte, con éxitos como “La escobita” y “Solterita”, será una de las artistas del festival. A ella se une el grupo La Única Tropical, famoso por sus canciones “Enamorados” y su éxito viral “Tattoo”.

De igual forma, Armonía 10 de Walter Lozada, regresa a los escenarios con un repertorio que incluye sus éxitos “El cervecero” y “Lágrima por lágrima”. También estarán presentes Los Caribeños de Guadalupe, quienes lanzaron hace poco su colaboración “Mil amores” junto a Pamela Franco.

La organización informó que la infraestructura de Costa 21 ha sido acondicionada para ofrecer comodidad y seguridad frente al mar de los asistentes.

Por otro lado, las entradas ya están disponibles en Teleticket, con una promoción del 20 % de descuento con cualquier medio de pago.

Los precios y zonas disponibles son los siguientes:

Box Platinum (10 personas): S/ 2 787

S/ 2 787 Box Platinum Individual: S/ 279

S/ 279 Vip: S/ 157