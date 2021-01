El cantante Cristian Castro ha decidido empezar el 2021 sin ocultar secretos. Y es que el intérprete de “Por amarte así” ha sido captado besando y caminando de la mano de quien sería su nueva pareja, y a diferencia de otras ocasiones no ocultó su romance.

Según revelaron imágenes del programa “Despierta América”, el cantante estaba paseando con su nueva pareja, a quien no dejó de besar y abrazar en todo momento. Tras ser abordado por el reportero del programa, Castro no tuvo problemas en declarar.

“Ahora gracias a Dios tengo a mi novia, ahora sí puedo platicar un poquito más. Estoy muy contento. Ahora sí tengo algo que platicarte, estoy muy contento la verdad y feliz por esto”, señaló Cristian Castro a las cámaras.

Cabe señalar que, si bien Cristian Castro declaró sin problemas de su nueva relación amorosa, la misteriosa mujer que lo acompañaba evitaba en todo momento que se grabe su rostro.

Asimismo, el reportero también le preguntó al hijo de Verónica Castro si le interesaría participar en la bioserie que se realizará en honor a su padre Manuel ‘El Loco’ Valdés.

“Ojalá que sí, me gustaría mucho estar participando en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación a mi padre, me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Cielo de medianoche”, película de George Clooney en Netflix

Tráiler de "Cielo de medianoche", película de George Clooney en Netflix