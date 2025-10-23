Este jueves 23 de octubre, vistiendo la blanquirroja y emocionado por su estadía en Lima, el cantante mexicano Cristian Castro vivió una tarde deportiva inesperada, jugando un partido de fútbol con sus fanáticas, a solo unas horas de su concierto en el Costa 21.

Según informó RPP, el intérprete de “ No podrás” fue citado en Magdalena del Mar , donde llegó acompañado de su pareja y un robusto equipo de seguridad, para disputar un partido amistoso entre su club de fans oficial y otro denominado “Las Rebeldes”.

Cristian Castro, vistiendo la camiseta de Perú, en un partido de fútbol amistoso con sus fanáticas | Foto: Tik Tok

“Nunca hago gestos de acercamiento, no soy tan social como otros artistas, y me da mucho gusto reunirme con mis seguidores. En mi concierto vamos a tener varias sorpresas, cantaremos mariachis, corridos, cumbias y hasta reggaetón”, comentó luego el artista para ‘Todo se filtra’.

Según el propio intérprete, en su partido con las seguidoras, anotó seis goles y se autodenominó “el goleador” del encuentro, un logro que fue celebrado por sus fanáticas, quienes lo acompañaron con entusiasmo.

CONOCE MÁS: Por qué Cristian Castro e Ingrid Wagner se separaron

Cristian Castro revela que Perú es el país que más lo escucha en plataformas

Además, muy contento y satisfecho por la gastronomía local, el artista agradeció la hospitalidad y, entre risas, comentó: “Tras tanto manjar, ahora toca bajar”, para luego señalar, entusiasmado, que “mañana vamos a cantar muy bonito”.

Un día antes, al llegar a Lima, Castro reiteró el cariño especial que siente por Perú, país que, según mencionó, es el que más lo escucha en plataformas como Spotify. “Perú siempre ha significado mucho para mí. Ojalá pueda venir muchas más veces”, añadió.

Cristian Castro en Lima: entradas, precios y más

El concierto del artista se realizará este 24 de octubre en el Costa 21 de Lima, como parte de su gira ‘Hits Tour 2025′. Todavía quedan entradas están disponibles en zona VIP y tribunas lateral derecha e izquierda. El costo va desde los S/ 324.

Entradas y ubicaciones para el concierto de Cristian Castro en Lima | Foto: Teleticket (Captura)

La expectativa por el show es alta, con fanáticas viajando desde diversas ciudades del país, como Talara, Piura, para asistir a la presentación de la estrella mexicana luego de tres años de ausencia en los escenarios peruanos.

Rosalía ha proyectado este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, 'Lux', en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, y ha desaparecido de la plaza sin hacer anuncio o declaración alguna, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

“Estoy muy contento de volver al Perú, me siento comprometido con ustedes, del amor que me brindan a través del tiempo”, finalizó el cantante en otras declaraciones a la prensa, a la salida de su hotel.

VIDEO RECOMENDADO