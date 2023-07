Cristian Rivero Schoster (Lima, 1978) quería ser piloto de avión, pero el destino lo condujo por escenarios más firmes, como los de la actuación y la conducción. Lleva casi dos décadas haciendo televisión y hace algunas semanas se unió a lo digital: estrenó su podcast en su canal de YouTube, donde entrevista a artistas y especialistas en bienestar físico, mental, emocional y financiero.

“Sigo en la televisión, pero uno tiene que ir adaptándose a las nuevas audiencias. Esta idea la tenía dando vueltas desde hace casi dos años. Por fin se concretó. Este es un tema de desarrollo profesional, pero también hay que pensarlo como un trabajo y una fuente de ingreso. Con mi socio estamos invirtiendo en esto y esperando que dé frutos. Se tocan puertas y te dicen que esperes. Hemos recibido muchos ‘no’; los ‘sí' todavía no aparecen. Y la monetización es a largo plazo. A menos que te conviertas en un fenómeno y en tres meses logres medio millón de suscriptores”, comenta el presentador de TV sobre su nuevo proyecto.

El podcast tuvo como primer invitado a Christian Yaipén y se emite todos los jueves a las 8 p.m. en el Canal Oficial de Rivero, en YouTube.

─¿Qué te motivó a incursionar en este tipo de audiencias?

En primer lugar, mi interés por comunicar. Soy comunicador social y llevo como 20 años comunicando en una misma plataforma: la televisión. Quería probar algo distinto y el YouTube me parecía interesante. Me llamó la atención desde que un compañero mío, Jesús Alzamora, empezó con este tema digital. Yo específicamente no tenía muy claro qué tema iba a tratar. Me incliné por el bienestar mental y lo positivo por un evento puntual con mi hijo: a raíz de la pandemia estaba irritable, cuando hablaba gritaba y se desesperaba. Tuve que llevarlo a terapia. Este hecho me hizo pensar en cuántos padres deben estar pasando por lo mismo sin saber qué hacer.

Camino imprevisto

─¿Es verdad que de niño soñabas con ser piloto de avión?

Hasta el día de hoy sueño con eso, aunque ya estoy un poco tarde. Mi madre volaba todo el tiempo porque era aeromoza. Mi padre fue oficial del ejército y piloto de helicópteros también. De alguna manera siempre estuve ligado al tema de la aeronáutica y me fui inclinando por ese lado, hasta que de adolescente entré a “Nubeluz”, a un mundo que no conocía y me atrapó. Luego vinieron la conducción y la actuación.

─¿Cómo llegaste a la conducción?

Por necesidad. Cuando estaba en la universidad estudiando Ciencias de la Comunicación y a la vez trabajando en Iguana Producciones como asistente de producción, me pasaron la voz para el casting del programa de Gisela (”Alo Gisela”). La idea no me entusiasmó mucho porque yo quería actuar o producir en algún momento. Igual probé y veinte años después aquí me tienes.

─¿Cómo te preparaste para asumir ese reto?

Empecé imitando a los referentes que tenía. A mi propio estilo, le añadí algunos matices y visos de otros conductores. Y a medida que iba creciendo en este mundo, me iba preparando. Llevé un taller en Nueva York, también un curso en el Cala Speaking Academy de Ismael Cala.

Cristian Rivero incursiona en el mundo digital y se prepara para asumir un nuevo reto en televisión. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

─¿Quienes fueron tus referentes en aquella época y actualmente quiénes son?

Cuando, un poco inconscientemente, me hice conductor, era amigo del sobrino nieto de Augusto Ferrando. Fui varias veces a “Trampolín a la Fama”. Mis referentes arrancan con él. Luego vino Raúl Romero. Iba a su programa, concursaba, hacía mi cola para entrar. Gisela también me dio una base en el tema de conducción. Cuando trabajé con ella me iba piloteando, guiando. Actualmente tengo referentes extranjeros. En Estados Unidos sigo a Ryan Seacrest, Jimmy Fallon y David Letterman. En México tengo a Yordi Rosado. También me gusta mucho el chileno Rafael Araneda. En Argentina veo a Marcelo Tinelli.

─¿Es verdad que ni por curiosidad, ves en pantalla el trabajo que haces?

No era fácil verme porque me veía encorvado, doblado. Soy muy crítico conmigo mismo, no tengo una buena autoestima. La estoy trabajando en terapia. Ahora soy más amable conmigo mismo.

─¿Te consideras un buen conductor de TV?

Siento que con la experiencia de casi 20 años, con los formatos que he manejado, las situaciones que he resuelto en programas en vivo y los aportes que he dado; sí puedo decir que soy un buen profesional, un buen comunicador al igual que muchos de mis compañeros. De hecho, me falta aprender. Por eso, cuando se da la posibilidad de hacer un formato internacional siempre pido ir al país donde lo producen para ver cómo lo manejan.

─¿Es verdad que vas a conducir “Tierra de famosos”, el nuevo programa de Latina?

Como no hay un comunicado oficial sobre mi participación, tengo que esperar que el canal se pronuncie. Pero se viene “Tierrra de famosos”, que es un programa de convivencia, distinto al que estamos acostumbrados ver. Es una casa muy divertida, habrá competencia, diversión, humor. Se está cocinando una idea bien bonita, que esperamos sea del gusto del público.

─Adolfo Aguilar asumió el horario prime time de los sábados. Conducirá ¿Cuál es el verdadero?, el nuevo programa de GV Producciones. ¿Crees que colme las expectativas del público?

Adolfo es de esos grandes amigos que me ha dado la televisión. Es un capo, un crack. Tiene todas las herramientas para manejar diversos tipos de programas, y este le cae perfecto. Es muy divertido, dinámico. Le deseo lo mejor. De todo corazón, quiero que su programa sea un éxito. Mientras más producciones hayan, nos irá mejor a todos y, al final, el público será el ganador.

─¿Sigue en tus planes probar suerte en el mercado mexicano?

No me puedo quejar en absoluto de cómo me ha ido acá, pero ese es uno de mis grandes pendientes. He buscado, he tocado puertas, pero ninguna se me abrió. No es fácil. Espero que en algún momento se dé.

─¿Qué opinas del éxito arrollador de “Soltera, casada, viuda y divorciada”, que tiene a Gianella como productora y actriz?

Es su segunda película como productora, está cumpliendo sus sueños y eso me hace muy feliz porque la veo feliz. La capacidad que tiene de materializar sus sueños es admirable. Me motiva a perseguir los míos. Ya está pensando en otra película, ya está trabajando en la segunda parte de “Soltera, casada, viuda y divorciada. Su éxito es el mío. Lo vivo a través de ella. Estamos felices.

─¿La tendrás como invitada en tu podcast?

La invitaré para hablar de su faceta como productora, del giro que dio su carrera y de cómo viene creciendo.