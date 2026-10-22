El cantante argentino Cristian Zuárez solicitó a los seguidores de Laura Bozzo unirse en oraciones por la pronta recuperación de su expareja, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras ser intervenida quirúrgicamente de emergencia por una complicación derivada de una úlcera gástrica.

Zuárez declaró en el programa “Desvelados”, de América TV, indicando que sigue con atención cada actualización médica de quien fue su pareja durante casi dos décadas y confirmó que sostiene comunicación constante con el entorno familiar de la conductora, principalmente con su hija Alejandra de la Fuente.

Laura Bozzo permanece hospitalizada y bajo vigilancia médica tras sufrir complicaciones de salud que requirieron una cirugía de emergencia. Mientras circulan versiones sobre su estado, su familia mantiene la información en reserva y su expareja Cristian Suárez pide respeto y apoyo para su recuperación.

“Estoy al tanto desde el primer momento. Estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra. Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, sostuvo el artista.

Aunque el entorno de la conductora y reportes de la prensa señalan que la animadora presenta una evolución favorable tras dejar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el cantante pidió cautela sobre su proceso de recuperación y envió un mensaje a sus seguidores:

“Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”, expresó el argentino.

Laura Bozzo / JOSE ROJAS BASHE

La comunicadora fue internada el pasado 13 de octubre tras presentar severos dolores abdominales. Luego de la operación de urgencia, fue trasladada a la capital mexicana, donde permanece bajo supervisión médica especializada a la espera de su alta médica.

Respecto al estado de Laura, De La Fuente, explicó que, si bien el proceso quirúrgico y de internamiento ha sido sumamente complejo para la familia, la conductora peruana ha respondido de manera positiva al tratamiento médico y evoluciona favorablemente.

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