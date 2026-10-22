El argentino declaró que sigue de cerca la evolución de la conductora y mantiene un diálogo constante con su entorno cercano | Foto: Archivo EC
El argentino declaró que sigue de cerca la evolución de la conductora y mantiene un diálogo constante con su entorno cercano | Foto: Archivo EC
Por Redacción EC

El cantante argentino Cristian Zuárez solicitó a los seguidores de Laura Bozzo unirse en oraciones por la pronta recuperación de su expareja, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras ser intervenida quirúrgicamente de emergencia por una complicación derivada de una úlcera gástrica.

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