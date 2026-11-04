Cristian Zuárez respondió a los cuestionamientos de Victoria de la Fuente, hija mayor de Laura Bozzo, luego de que esta criticara sus declaraciones sobre el estado de salud de la conductora peruana. El cantante argentino defendió la relación sentimental y profesional que mantuvo durante casi dos décadas con la presentadora y recordó que la acompañó en distintos momentos difíciles de su vida.

TE PUEDE INTERESAR: Lali Espósito comparte las primeras fotos de su boda con Pedro Rosemblat

En declaraciones difundidas por Trome, el exintegrante de Complot rechazó los cuestionamientos de la empresaria, quien le recordó sus episodios de infidelidad y aseguró que nunca hizo nada por su madre, por lo que consideró que no tenía derecho a pronunciarse sobre su situación médica.

“Fui pareja de Laura y trabajé muchos años junto a ella como productor de ‘Laura en América’. La acompañé durante casi tres años de arresto domiciliario en Perú y estuve a su lado cuando fue internada en una clínica peruana en 2016. No dije esto para echarle nada en cara a Laura ni para reclamar reconocimiento ”, manifestó Zuárez.

El argentino también aseguró que no pretende prolongar el enfrentamiento con la hija de su expareja y descartó responder a sus declaraciones con agravios. “Me veo obligado a responder a declaraciones que considero una provocación, pero no voy a contestar con violencia ni a entrar en agravios” , señaló.

Cristian Zuárez asegura que nunca tuvo un vínculo cercano con la hija de Laura Bozzo

Durante sus declaraciones, Zuárez también cuestionó que Victoria de la Fuente se pronunciara sobre su comportamiento durante los años que mantuvo una relación con la conductora. Según explicó, nunca tuvo un trato cercano con ella, por lo que consideró que desconoce cómo fue su convivencia con Bozzo.

“A Victoria la vi muy pocas veces y nunca tuve un trato cercano con ella. Por eso, me sorprende que pueda afirmar con tanta seguridad qué hice o dejé de hacer por Laura, si no conoció de cerca nuestra relación ni lo que vivimos ”, expresó.

Asimismo, el cantante argentino reiteró su pedido a los seguidores de la presentadora para que continúen orando por su recuperación. Días atrás, había solicitado públicamente que “recen muchísimo por ella”, ante la gravedad del estado de salud que atravesaba la conductora.

MÁS INFORMACIÓN: Payaso X Ley lleva el reparto cubano al Estadio Nacional de Lima junto a Befocus Music

Victoria de la Fuente reveló las probabilidades de supervivencia de Laura Bozzo

Por su parte, Victoria de la Fuente informó recientemente que su madre llegó al hospital con apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, aseguró que la conductora consiguió superar la etapa más crítica de su estado de salud.

La empresaria también se pronunció para desmentir las versiones que circularon en redes sociales sobre el presunto fallecimiento de Laura Bozzo, en medio de la preocupación de sus seguidores por su condición médica.

VIDEO RECOMENDADO