Cristian Zuárez responde a Victoria de la Fuente tras críticas por pronunciarse sobre la salud de Laura Bozzo. (Foto: Redes sociales)
Cristian Zuárez responde a Victoria de la Fuente tras críticas por pronunciarse sobre la salud de Laura Bozzo. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Cristian Zuárez respondió a los cuestionamientos de Victoria de la Fuente, hija mayor de Laura Bozzo, luego de que esta criticara sus declaraciones sobre el estado de salud de la conductora peruana. El cantante argentino defendió la relación sentimental y profesional que mantuvo durante casi dos décadas con la presentadora y recordó que la acompañó en distintos momentos difíciles de su vida.

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