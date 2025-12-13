Este fin de semana, el actor y productor Vin Diesel ha revelado que el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, actual delantero del Al-Nassr, participará en en la próxima película de "Rápidos y Furiosos", en su debut en el cine.

Diesel, figura central de la franquicia como Dominic Toretto, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía junto al deportista, asegurando que han desarrollado un personaje pensando en él.

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast… tengo que decirles que es auténtico. Escribimos un papel para él” , escribió Diesel en su cuenta oficial de Instagram.

La producción en cuestión es “Rápidos y Furiosos 11”, que provisionalmente llevaría el título de "Fast Forever y está planeada como el cierre de la historia que se inició en 2001.

A pesar de los retrasos en la producción, el proyecto apunta a estrenarse en los cines durante 2026.

El posible fichaje de Ronaldo, quien además mantiene varios negocios como hoteles, clínicas de trasplante capilar y una marca de agua embotellada, añade un atractivo global al cierre de "Fast & Furious".

Sin embargo, la agenda deportiva del jugador de cara al siguiente año, con compromisos vigentes en Al-Nassr (club de Arabia Saudita), pone en duda su disponibilidad para el rodaje.

Por su parte, el futbolista portugués no ha brindado más detalles de este proyecto.