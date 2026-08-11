El futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez oficializaron su matrimonio este martes 11 de agosto, luego de compartir una publicación en Instagram donde muestran sus alianzas de recién casados con el mensaje “C <3 G”.

De acuerdo con un comunicado emitido por la pareja y citado por el diario español El País, la ceremonia civil se llevó a cabo en Cascais, Portugal, en una celebración íntima que contó únicamente con la presencia de sus cinco hijos.

La pareja confirmó su matrimonio un año después de anunciar su compromiso, tras casi una década de relación. En esa ocasión, Georgina compartió una imagen de su anillo y escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

En las últimas semanas, circularon rumores sobre una boda en Funchal, ciudad natal del futbolista en Madeira, lo que llevó a cientos de seguidores a acudir a la catedral local ante la posibilidad del enlace.

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez. (Foto: @georginagio / Instagram)

El futbolista portugués y la modelo hispano-argentina se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid, donde Cristiano Ronaldo jugaba en ese entonces. Meses después confirmaron su relación, formando una familia junto a sus hijos.

En 2017 nació Alana Martina, la primera hija en común de la pareja. Cristiano Ronaldo ya tenía a Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, mientras que en 2022 anunciaron el nacimiento de Bella Esmeralda y la pérdida de uno de los bebés que esperaban durante el parto.

Cristiano Ronaldo celebra con baile su gol número 970, el 156 de cabeza, en el minuto 76 contra Al-Ittihad. Marca su celebración 25 de la temporada con Al-Nassr, primer jugador en 25 goles en 15 temporadas distintas. Al-Nassr cerca del título de liga con 8 puntos de ventaja a 4 fechas del final.

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Rodríguez ha acompañado al futbolista durante sus etapas profesionales en España, Italia, Inglaterra y Arabia Saudita, donde actualmente reside junto a CR7, quien juega para el club Al-Nassr.

La modelo también desarrolló una carrera como creadora de contenido, empresaria y figura televisiva.