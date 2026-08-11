La pareja había comunicado su intención de casarse hace un año, después de varios años de noviazgo y con hijos en común | Foto: Instagram / Composición EC
La pareja había comunicado su intención de casarse hace un año, después de varios años de noviazgo y con hijos en común | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez oficializaron su matrimonio este martes 11 de agosto, luego de compartir una publicación en Instagram donde muestran sus alianzas de recién casados con el mensaje “C <3 G”.

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