Una peligrosa experiencia de Mayella Lloclla, una inolvidable anécdota de Ernesto Pimentel con Shakira y un plácido encuentro de Bruno Pinasco con Ian Murray McKellen y Patrick Stewart, y más historias que prometen sorprender en las siguientes líneas:

DOLOROSA EXPERIENCIA

La actriz Mayella Lloclla grababa una escena de la película peruana “Reshin, sangre de anaconda” en la selva de Junín, cuando enfrentó una experiencia peligrosa y dolorosa que recuerda con humor.

“Estuve como mes y medio conviviendo con asháninkas, fue maravilloso interpretar a Reshin, ha representado el mayor reto de mi carrera. Recuerdo que en una escena, en la que tenía que disparar con una flecha, comencé a llorar porque me estaba picando una hormiga, fue doloroso, sentía como si me estuviesen poniendo una inyección", recordó la actriz.





ANÉCDOTA CON SHAKIRA

El conductor de televisión peruano Ernesto Pimentel fue una de las figuras que más cerca estuvo a Shakira, cuando esta visitó el país en los años 90. Por aquel entonces, Sony Music le concedió al actor peruano una entrevista con la joven artista en ascenso, que luego terminó en una anecdótica reunión en una discoteca miraflorina.

“Lo que pasó con ella es que hicimos empatía. Yo me puse una peluca de trenzas. Nos conocimos en el programa y, luego, me invitó al lanzamiento de su álbum en la discoteca Dragón de Miraflores. Nos estaban atendiendo, nos pasaban comida y ella no comía nada. De repente me dice: ‘Tengo hambre’ y le pregunté por qué no comía. ‘Es que están los de la disquera y me pesan', me dijo. Entonces, la saqué por la puerta de atrás, compramos una hamburguesa y nos regresamos comiéndola. Vi a una Shakira normal, natural, relajada, riéndose; y esa es la imagen que yo tengo”, contó el conductor a El Comercio.

HISTORIA REAL

La historia que la presentadora de televisión peruana Gisela Valcárcel narró a ‘Betty’, personaje de Ana Orozco, en la telenovela “Betty, la fea”, fue real. Forma parte de los inicios artísticos de la figura de América TV.

“Al principio de mi carrera, pasé exactamente lo mismo que tú, tuve problemas con la ropa. Lo principal no es cómo vistas, ni qué tengas encima, lo principal es quién está detrás de esa ropa.... Si amas algo, te dedicas, prácticas, te esfuerzas y continuas, todo lo bueno cae por añadidura", comentó Gisela.

DEBUT EN EL CINE

Tatiana Astengo contó en el programa “Estás en todas” detalles de sus inicios artísticos. Dijo que su primera aparición en la pantalla grande fue en “Pantaleón y las visitadoras”, película en la que estuvo a punto de quedar fuera del elenco actoral por un tema de desinformación.

“Me entero que querían hacerme un cásting y que habían dicho que yo estaba ocupada. Es verdad, estaba haciendo dos telenovelas, pero eso no quita que yo pueda hacer un cásting, entonces llamé y dije: 'hola, cuando quieran estoy ahí para hacer el cásting”, manifestó la actriz.

ESTRELLAS DE HOLLYWOOD

Bruno Pinasco ha recorrido el mundo entrevistando a grandes personalidades de Hollywood como parte de su labor en “Cinescape”, entre ellas a los actores británicos Ian Murray McKellen y Patrick Stewart. A través de Instagram, el presentador de televisión peruano narró anécdotas que compartió con ambas figuras de Hollywood.

"He tenido el gusto de conocer a estos dos genios! Sir Ian un tipo brillante y con espíritu inagotable, fiestero y divertido, recuerdo que en Berlín por 'El retorno del Rey' la fiesta de estreno fue wow", escribió Bruno Pinasco en sus redes sociales.

“Y Sir Ian era como el centro de atención, parecía que celebrábamos Año Nuevo, recuerdo que me contó que hacer de Gandalf era lo máximo, menos el bigote postizo porque picaba mucho y no podía comer bien en las horas de refrigerio”, remarcó sobre su encuentro con el actor de taquilleras producciones como: “El Señor de los Anillos” y “El hobbit”.

En torno al actor que dio vida al capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek" y al profesor Xavier en "X-Men", Pinasco escribió:

“Sir Patrick, por otro lado el típico caballero inglés, encantador muy educado, me contó que vino a Perú en los años 60 como actor juvenil a una temporada de Shakespeare y actuó en el Teatro Municipal de Lima. Cuando acabó la entrevista hubo un receso y caminamos juntos a la cafetería del estudio y nos tomamos un té, me llamó la atención que se pidió english breakfast doble, una variedad de té muy fuerte que toman los ingleses en las mañanas, y era tan cargado que parecía un café negro. Yo tomé el té favorito del capitán Jean Luc Picard o sea un earl grey”, remarcó.