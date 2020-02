El 8 de febrero se cumplieron los 10 años del fallecimiento del comediante y productor Christian Benavides Gastello. Estampa de la televisión peruana en los 90s y el nuevo milenio, participó de múltiples programas cómicos junto a sus hermanos Jorge y Alfredo antes de fallecer trágicamente a la corta edad de 36 años por un cáncer al estómago.

Sus inicios en el humor

Christian Benavides comenzó su carrera en “JB Noticias”, programa de parodias creado por Jorge Benavides y emitido por Frecuencia Latina (ahora Latina Televisión) entre 1994 y 2001 que hablaba de la actualidad nacional e internacional.

En esa arena que Christian Benavides se formó desde los 22 años, participando en diversos sketches con reconocidos cómicos y actores nacionales como Carlos Vílchez, Lucy Cabrera, Hugo Loza, Rubén Ferrando, Martín Farfán y Haydeé Cáceres, entre muchos otros.

Como se sabe, en “JB Noticias” Jorge Benavides creó algunos de sus personajes más conocidos como el ‘Negro Mama’, la ‘tía Gloria’, el ‘niño Arturito’ y la ‘paisana Jacinta’. Este último personaje fue tan popular que consiguió su propio programa, el cual también contó con la participación de Christian en distintos papeles, entre ellos el banquero indigente ‘Mendigoncio’.

Si bien Christian Benavides tenía el don de la comedia, su verdadero talento estaba detrás de cámaras. Y cuando su hermano Jorge y Carlos Álvarez deciden hacer su programa “Los Inimitables” (posteriormente rebautizado como “El especial del humor”) en 2004, el menor de los Benavides los siguió como productor del programa, donde prosperó de acuerdo a sus amigos.

Christian no estuvo completamente alejado de los escenarios, pues su distintiva risa podía escucharse marcando los eventos más graciosos del programa.

“La risa de Christian se hizo muy famosa en ‘El especial del humor’”, recordó su hermano Jorge Benavides en una entrevista a Latina poco después de su muerte. “Había gente que escribía a la web: 'cómo se extraña la risa de Christian Benavides”.

Su papel no terminó ahí, ya que también participó en el célebre sketch como un periodista de la Cadena Caracol con una voz particularmente nasal en la conferencia de prensa de Pizarro o imitando al cantante nacional Pedro Suárez-Vértiz. Fiel a los proyectos de su hermano, cuando “La Paisana Jacinta” regresó a la televisión en 2005, lo hizo también con la participación de Christian Benavides.

Adiós a la risa

Para Christian Benavides la muerte llegó inesperadamente. A mediados del 2009 su salud se empezó a resquebrajar, algo reflejado en una súbita pérdida de peso. Una visita al hospital Rebagliati confirmó sus peores temores: cáncer al estómago en estadio 2. Y si bien el artista enfrentó su enfermedad con valentía, esta terminaría cobrando su vida el 8 de febrero del 2010 a las 8:20 p.m.

El fallecimiento fue un golpe duro para los comediantes nacionales. En el cortejo fúnebre se hicieron presentes Carlos Vílchez, Carlos Álvarez y Betina Onetto, entre otros conocidos artistas, además de familiares, con sus hermanos a la cabeza.

“Tengo un buen recuerdo como pareja, como los que no se puede encontrar, nosotros después nos hemos hecho grandes amigos tanto así que yo le contaba mis cosas y él las suyas”, dijo Mariella Zanetti colega y expareja del fallecido comediante. “Christian vivirá en mis recuerdos toda la vida. No sabes lo que era: sus risas, sus canciones, sus bromas, su positivismo..., jamás lo olvidaré. A todas las personas que lo quisimos solo nos queda tener resignación."

“Más que compañeros de trabajo hemos sido amigos", recordó Carlos Álvarez. "Él era un chico muy creativo, inteligente… Gran parte del éxito de ‘El especial del humor’ se la debemos a él, porque fue productor ejecutivo del programa y lo hizo muy bien. Tenía talento, chispa y era recontra bromista, a veces nos hacía bromas pesadas. Lo vamos a extrañar mucho, las grabaciones no serán las mismas sin él”.

Mientras tanto, Carlos Vílchez recordó que a Christian lo conocía desde que era un bebe. "Era un chico muy bueno, un gran amigo. Es una pena que se haya ido, lo vamos a extrañar mucho, Murió un gran amigo, se fue dejando un vacío muy grande”, sostuvo.

“Murió bastante joven. Era un muchacho tranquilo, sin vicios ni nada, nos controlaba, nos decía que no tomemos", dijo en ese entonces el ‘Gordo’ Casaretto, quien también partió de esta vida en 2018. "La vida es irónica, porque yo que siempre he llevado una vida bohemia sigo vivo y él que no tenía vicios nos llevó la delantera”.

Pero nadie dio tan profundas muestras de dolor como sus hermanos Jorge y Alfredo, quienes se despidieron del ataúd entre lágrimas.

“Mi hermano siempre se caracterizó por ser una persona alegre y bailarina. Tenía que cumplir con la gente, la vida sigue. Sé que desde el cielo me ilumina y este show va dedicado a su memoria”, dijo Alfredo Benavides durante un programa de “El especial del humor” dedicado a la memoria de su hermano.

“El amor a mi hermano ha sido tan grande que lo sigo sintiendo a mi lado. Era mi brazo derecho, mi sombra, y la mejor manera de recordarlo es con sonrisas”, sostuvo un mes después del deceso Jorge Benavides. “Durante los últimos ocho meses luchamos contra la enfermedad… pero me dio gusto ver cómo lo querían, vi a todos los que asistieron al velorio donde no había espacio para más flores”.

