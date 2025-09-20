El cantante puertorriqueño Daddy Yankee fue captado este fin de semana en la capital peruana, provocando gran revuelo entre sus seguidores, quienes lo abordaron para pedirle fotos y autógrafos.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el artista se dejó ver en las calles de Miraflores y el Centro de Lima, donde interactuó con sus fanáticos, dedicándoles incluso mensajes religiosos.

El viernes por la noche, los primeros reportes circularon en TikTok, donde usuarios compartieron videos junto al intérprete de ‘Gasolina’. Incluso, en uno de los clips, DY dejó un mensaje de fe a sus admiradores, diciéndoles: “Cristo te ama”.

Acompañado por un equipo de seguridad, que incluyó al popular agente Manuel Escalante (famoso por su personaje de Pacho en la serie ‘Al fondo hay sitio’), el cantante se mostró accesible con los afortunados que se acercaron para tomarse fotos, obtener autógrafos e intercambiar palabras con él.

El sábado al mediodía, el artista fue captado mientras almorzaba en un popular chifa del Barrio Chino, en el centro de Lima. Cientos de seguidores se congregaron a su alrededor, pero en lugar de molestarse, el reguetonero los saludó con una sonrisa.

Permaneció en el local durante horas, interactuando con sus fans desde el segundo piso, y al marcharse, se despidió sonriente, montándose en una camioneta negra que lo sacaría del centro.

Según ha trascendido, la visita del cantante a la capital sería por motivos personales y estaría dejando Lima esta madrugada. Hasta el momento, no se ha confirmado si ofrecerá una participación sorpresa o un show privado en algún evento.

Cabe mencionar que, en paralelo, el imitador internacional de Daddy Yankee ofrecerá un concierto en una discoteca en Santa Anita este sábado.