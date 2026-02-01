Escuchar
(2 min)
Daddy Yankee fue reconocido como “hijo distinguido” de San Juan, en Puerto Rico. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, informó este jueves de que el municipio declaró “hijo distinguido”, a Ramón Luis Ayala conocido por su nombre artístico como Daddy Yankee, para reconocer su trayectoria musical, su impacto cultural y su aportación a la proyección internacional de Puerto Rico.

