El nombre de Daniella Álvarez ha resonado con fuerza en las redes sociales, luego de superar satisfactoriamente la amputación de su pie y parte de su pierna izquierda. La exreina de belleza colombiana asume hoy un nuevo reto en su vida y, a juzgar por sus mensajes compartidos, lo hace de la mejor manera. Sin embargo, antes que su destino cambiara drásticamente, la también presentadora de TV tuvo una vida llena de ilusiones y anhelos.

Como se recuerda, Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, se sometió el sábado pasado a una cirugía para amputarle la parte inferior de su pierna izquierda, debido a una isquemia producto de un tumor hallado en su abdomen y por el que tuvo que ser operada hace un mes. Sin embargo, algo cambió.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró”, dijo Álvarez vía Instagram.

A raíz de sus complicaciones en sus primeras cinco operaciones, Daniella Álvarez sufrió una isquemia (enfermedad en la que se produce una disminución del flujo de sangre rica en oxígeno a una parte del organismo), haciendo imposible mover su pie izquierdo. Por ello, este tuvo que ser amputado junto a una parte de su pierna.

Tras ganar el Señorita Colombia 2011-2012, Daniella Álvarez alcanzó gran popularidad incursionando posteriormente a la televisión y los programas de belleza. Nació en Barranquilla y, desde muy pequeña, reconoció su potencial para concursar en competencias de belleza. Si bien estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Barranquilla, la pasarela siempre estuvo esperándola.

Lucir la corona en aquel certamen le valió su ingreso al grupo de presentadoras del último año de emisión de “Estilo RCN”. El programa de variedades del Canal RCN fue creado en 2004 y, desde entonces, reunió a las mejores presentadoras colombianas durante sus diversas etapas y, antes de despedirse de las pantallas en 2016, reclutó a Daniella Álvarez entre sus filas.

La exreina de belleza sorprendió con su carisma en su debut televisivo, abriéndose camino en la radio y los noticieros más importantes de Colombia hasta llegar en 2019 a “Noticias Uno”, el noticiero de NTC para Cablenoticias; y hasta el momento, su última aparición oficial en la televisión.

Desde entonces, Daniella Álvarez se metió de lleno a la ayuda social, convirtiéndose en embajadora de Unicef en Colombia. Incluso, es posible verla difundiendo en sus redes sociales mensajes de apoyo y solidaridad para diferentes causas sociales en su país.

No obstante, ser buena alumna y embajadora social no son las únicas actividades por las que se ha caracterizado Daniella Álvarez. La modelo de 32 años también es una gran bailarina y deportista. Antes de someterse a su reciente amputación, podíamos verla en Instagram compartiendo sus coreografías de diferentes estilos musicales como la champeta, salsa, samba, chachachá, danza árabe, puya y el mapalé.

Su buen desempeño en esta habilidad está relacionado a su talento para los deportes. Tal y como aseguró en entrevista con el diario El Tiempo, la presentadora de TV ha realizado deportes como salto de valla, salto largo, salto alto y lanzamiento de jabalina.

Lamentablemente, todas estas actividades tendrán que esperar un poco para poder retomarlas, aunque no de la misma manera. Según contó la exreina de belleza, será una prótesis la que la ayude a continuar con sus actividades cotidianas. “Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.

VIDEO RELACIONADO

Daniella Álvarez se pronuncia antes de la amputación de su pierna

Daniella Álvarez se pronuncia antes de la amputación de su pierna