“¡Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión”, contó en su post.

“Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mi misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, añadió.

Como se recuerda, hace algunos días la modelo preocupó a sus seguidores al compartir una difícil noticia. Según se lee en su post, Álvarez confesó que su pie derecho “no volverá a funciona, según los resultados médicos”. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la colombiana demuestre su fuerza de voluntad.

Según dijo en aquella oportunidad, su familia ha sido su mayor fortaleza para no deprimirse. “Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos. Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así”, precisó.

