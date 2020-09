Danielle Bernstein, la joven influencer estadounidense de 25 años que fue muy criticada por haberse ido de viaje en medio de la pandemia del coronavirus, sorprendió a sus más de 2.5 millones de seguidores de Instagram el domingo al anunciar que dio positivo por el coronavirus.

Bernstein, quien es propietaria de la marca de ropa WeWoreWhat, recibió cientos de comentarios negativos en redes sociales cuando sus fanáticos se dieron cuenta de que estaba de vacaciones en los Hamptons (Estados Unidos), a pesar de las advertencias sobre las consecuencias de asistir a fiestas en medio de la crisis sanitaria.

Ya de regreso en Nueva York -ciudad donde reside- para ponerse en cuarentena, la también diseñadora de modas reveló a través de sus stories de Instagram que su pareja también está contagiado del letal virus, aunque él es asintomático y es quien la está cuidando.

“Me desperté sin mi sentido del gusto y el olfato”, escribió en su historia de Instagram. “Mi cuerpo está extremadamente adolorido, particularmente mis caderas y piernas ... Tratando de mantenerme hidratado y solo tomando Tylenol”, agregó.

También les pidió a sus seguidores algunos remedios caseros que pudiera agregar a su lista, así como consejos sobre que tipo de té y vitaminas podrían ayudarle. Bernstein también precisó que todas las demás personas con las que tuvo contacto en los últimos días, habían dado negativo hasta el momento.

En una de sus más recientes Stories, Danielle Bernstein publicó una actualización de su estado de salud: “Básicamente siento que tengo gripe, mi cuerpo está extremadamente adolorido y todavía no puedo saborear ni oler, pero no está empeorando. Hay muchas personas en los hospitales que luchan por sus vidas y se aíslan de sus familiares. También las personas que atraviesan síntomas mucho más graves en casa que los que estoy experimentando”.

“Estoy muy agradecido por todos los mensajes positivos y la amabilidad de esta comunidad. Me asusta, pero sé que soy afortunado y estoy muy agradecido de poder superar esto en casa. Me he conectado con tantos profesionales de la salud a través de esta comunidad y estoy muy agradecida por los consejos y el apoyo de ustedes, no solo para mí, sino para todos los que están ayudando”, finalizó.

Danielle Bernstein: la influencer que se fue de vacaciones en plena pandemia y ahora tiene COVID-19. (Foto: Captura de pantalla)

