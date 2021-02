Meses atrás, Eleazar Gómez acaparó las portadas de diversos medios mexicanos y peruanos luego de que golpeara a la modelo Stephanie Valenzuela, con quien mantenía una relación sentimental.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que el actor se vio involucrado en un tema de violencia, pues su expareja, la cantante Danna Paola, también sufrió abusos por parte de él. Dos meses después de haberse iniciado el proceso en contra Eleazar, la cantante mexicana rompió su silencio en torno a este tema, y contó cómo recibió la noticia sobre el arresto de su expareja.

“¿Qué pasó por tu mente cuando ves el titular que dice ‘el ex de Danna Paola es arrestado por agresión física?”, fue la pregunta que le realizó el entrevistar del programa “Suelta la Sopa” a la intérprete.

“Es un tema que como mujer no me gustaría revivir, porque no es hablar sobre una situación en específico... Al ver titulares como estos por supuesto (noticias sobre Eleazar Gómez) que a uno le causa un shock, pero creo que la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia y de mis amigos”, respondió.

Danna señaló que en lugar de dar declaraciones ante la polémica, decidió manifestarse de la mejor forma en que lo podía hacer: componiendo y cantando.

“Tenía la necesidad de hablar de otra manera, mi responsabilidad como mujer es justamente hablar y alzar la voz de la manera en que yo quiera, estoy en todo mi derecho. Es algo que no me gustaría hablar, es un tema que ya pasaron muchos años y tengo otras maneras de poder alzar la voz y ayudar a todas las mujeres que están pasando por alguna situación similar”, destacó la cantante y actriz.

Finalmente, la artista mexicana dijo que luego de terminar su relación con Eleazar tuvo que llevar terapia. “Para mí es un tema súper delicado y estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno y tan saludable. Es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar bien y ya estoy fuera, entonces no me gustaría revivir ese tipo de cosas”, concluyó.

