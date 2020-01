Danna Paola es blanco de críticas por su reciente respuesta al insulto de uno de los participantes de “La Academia”. Luego que Gibrán la llamara “culera” por su forma de corregirlo en cada gala del reality de canto, la cantante mexicana explotó contra el aprendiz en un incidente que derivó en críticas y memes hacia la intérprete de “Mala fama”.

Sin embargo, este hecho no es el único en el que Danna Paola ha sido cuestionada por su forma de responder. En otras anteriores situaciones, la cantante ha sorprendido a la prensa y espectadores con su franqueza. Hacemos un recuento.

El reciente altercado con Gibrán mostró a Danna Paola en uno de los momentos más álgidos del reality de canto “La Academia”. Luego de la difusión en vivo de un video en el que el joven cantante se expresa mal de ella, llamándola “culera”, la cantante fingió una crítica positiva a su performance en el escenario.

Sin embargo, al poco tiempo, reveló que era una ironía y, en realidad, estaba disgustada con el comportamiento de Gibrán, pues “no había mejorado en nada” desde su salida del programa y, a pesar de ello, empeoraba su situación insultándola. La dura respuesta de Danna Paola quedará para el recuerdo.

En el mismo programa ─caracterizado por la crudeza de su jurado─ diversos participantes padecieron con las palabras de Danna Paola. Rosa Mary y Jona fueron algunos de ellos, luego de interpretar el clásico de Disney “Un mundo ideal”.

Tras su presentación, la cantante mexicana consideró que ambos ‘detrozaron’ la canción. “Es una canción que acabó destrozada, perdón por decirlo. Pero, con todo respesto, opacaste a Rosa Mary. Desafinación completamente, falta de apoyo”, dijo durante su intervención.

Previo a la emisión de esta nueva temporada de “La Academia”, los jurados del programa ofrecieron una entrevista a TV Azteca, donde les preguntaron si se han convertido en lo que alguna vez soñaron ser cuando eran pequeños. Al referirse a su carrera como cantante, Danna Paola afirmó que “un cantante con autotune no es cantante, cariños”.

“Las cosas como son, en serio, las cosas no se nos han regalado. El trabajar, el estudiar (....). Los que recién están empezando dicen: 'yo no quiero ir a la escuela’. No, no. Yo terminé la preparatoria, abierta, pero la terminé; y esta es mi carrera. Y me encantaría estudiar otra cosa, pero todo tiene que formarse”, terminó asegurando.

Otra controversia vivida en “La Academia” fue la salida de Remmy Valenzuela como jurado del programa. Este hecho tomó por sorpresa a los televidentes y a la prensa local. Consultada al respecto, Danna Paola fue directa al negar que no conocía las razones de la salida del cantante. “No lo sé, pregúntale a la producción. Yo qué voy a saber”, dijo.

Luego, durante la misma rueda de preguntas, se le preguntó acerca de la supuesta rivalidad que mantiene con Belinda. Visiblemente fastidiada, ella respondió: “Yo no estoy en contra de nadie, mi amor. Dejen de meter bulla donde no la hay”, abandonando repentinamente el lugar.

Recientemente, Danna Paola también fue víctima de comentarios negativos por su físico, pues algunos internautas la consideraban subida de peso. No obstante, ella decidió responder firmemente. “No a todo el mundo le vas a decir: ‘me encantas’. Para todo el mundo va a ser diferente. Cada quien tiene diferentes gustos. Somos humanos, no somos perfectos”, aseveró.

“Hemos vivido en una industria en la que nos ha exigido algo que no es real. Hay que apoyar más a lo que es real, a lo que la gente se siente identificado contigo (...). Hay que amarse como uno es. Uno no es perfecto y nadie es perfecto. Love yourself, por favor, por favor”, finalizó.

Y si hay algo que, a lo largo de los años, ha fastidiado a Danna Paola es hablar sobre sus relaciones sentimentales con la prensa. En el 2014, la actriz fue captada discutiendo en la calle con el que sería su expareja Eleazar Gómez. Fue inevitable que la prensa le consultara al respecto; sin embargo, ella aseguró que no habla de esos temas. “Cada quien hace su trabajo, hermosa. Yo lo único que te puedo decir es que estoy contenta. No me gusta hablar de mi vida personal, pero estamos contentos”, aseguró.