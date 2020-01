Danna Paola continúa en la mira, tras protagonizar un fuerte incidente durante su participación como jueza del reality de canto mexicano “La Academia”. La cantante mexicana decidió responder a los ataques que recibió luego de discutir en vivo con el concursante Gibrán.

► Danna Paola responde con dureza a participante de “La Academia” que la insultó

Como se recuerda, durante la última emisión de “La Academia”, Danna Paola arremetió contra Gibrán, luego de ver un video en el que el joven cantante la llama “culera” por sus ácidas críticas. Esto enfureció a la intérprete de “Oye, Pablo”, quien no dudó en cuestionar duramente el comportamiento del aprendiz.

Este incidente alborotó las redes sociales, en donde los seguidores del programa y de Gibrán criticaron a Danna Paola por su reacción.

Lejos de arrepentirse, Danna Paola respaldó lo dicho contra Gibrán durante el programa y aseguró que muchos espectadores no la conocen realmente. “Hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera, o creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria”, afirmó.

“La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”, continuó.

“Los últimos 2 años he aprendido a no quedarme callada nunca más, y sí, el que mi trabajo, personaje, canción o experiencias me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me faltaba, sí. Y por eso aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer, ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy”, finalizó el comunicado que compartió por su Twitter.