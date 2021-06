Conforme a los criterios de Saber más

En una reciente entrevista online con El Comercio, Danna Paola y el cantante venezolano Lasso contaron las anécdotas que les dejó el lanzamiento de su segundo track en colaboración, titulado “Ladrones”.

Para el artista venezolano, su nuevo sencillo es “diferente” debido a que marca la continuación de “Subtítulos”, el primer tema que lo reunió con la mexicana y que se estrenó en 2019.

“Súper lindo, súper cool porque este lanzamiento, a diferencia de otros, tiene como un cuento que se ha venido desarrollando entre Danna y yo. O sea, a nivel musical, a nivel de historia del video. Ver cómo la gente sigue el cuento y como la gente tiene sus propias teorías conspirativas de qué fue lo que pasó o si viene una tercera parte, o si realmente Laso está muerto o Danna Paola se lo imaginó todo, es muy cool”, comentó.

Lasso aseguró que disfruta mucho trabajar con Danna Paola debido a que le pone mucha energía a las cosas que hace, y que eso se ve reflejado en el trabajo final.

“Yo soy fan de Danna, esto lo sabe ella también porque se lo he dicho, además es alguien con quien disfruto trabajar, que tú notas la energía que tiene, que le pone a las cosas y la gente la nota”, continúo.

Por su parte, la artista de 25 años se mostró entusiasmada en colaborar en un tercer tema con el venezolano. “Me encantaría, o sea para mí es algo que vengo diciendo todo el tiempo porque compartir música para mí es lo más importante de esta industria. La pasamos tan bien, los dos tenemos una visión súper parecida y una misma raíz dentro de esta industria y de la música, que es hacer lo realmente que te llena, apasiona con la mejor energía. A mí me encantaría, sería algo brutal, de hecho, hablamos sobre qué pasaría en la tercera parte. Creo que, si se nos da la oportunidad, lo hacemos, yo feliz de la vida”, manifestó Danna.

Danna y Lasso también compartieron anécdotas de las grabaciones del videoclip de “Ladrones”. “No teníamos señal, los dos teníamos compromisos con otras canciones y teníamos que correr media hora para bajar a la ciudad y media hora para subir. Era como corre a postear lo que tienes que postear, eso como que uno está tan acostumbrado a tener comunicación en el teléfono y cuando te cortan eso, pues es algo positivo”, comentó el cantante, actor y compositor venezolano.

Mientras que la artista mexicana sostuvo que “literalmente toda la experiencia de rodar el videoclip desde muy temprano sin señal fue súper sanador porque uno se mantiene más concentrado en lo que está haciendo y lo disfrutas sin distracciones, fue algo muy especial. Tomamos tequilita ahí arriba de la caravana, muriéndonos de frío. Todo el rodaje fue súper especial y es algo que se puede ver”.

Sobre sus nuevos proyectos, Danna Paola comentó que se encuentra muy ilusionada porque está en medio del proceso de su nuevo álbum. “Yo estoy muy ilusionada, estoy en España por varias razones. Estamos en el proceso del nuevo álbum, el cual me hace mucha ilusión y con un nuevo sencillo próximamente. Puedo decir que muchas sorpresas, estoy muy ansiosa por contarles todo, se vienen unos meses muy emocionantes y se viene mi cumpleaños”, puntualizó.

Lasso por su parte se encuentra terminando su disco “Cuatro estaciones” que sale en un par de semanas, y el que se le hizo complicado lanzar por la pandemia. Sin embargo, manifestó , estar “muy feliz con las canciones que han salido”.

Ambos artistas compartieron los aprendizajes que hasta el momento les va dejando la pandemia del coronavirus (COVID-19). “Después de un año y dos meses, ha sido complicado. Para mí es un año que me ha marcado mucho, de hecho, me lo he tatuado. Para mí fue un año de muchas revelaciones, pero sobre todo mucho crecimiento personal, de poder aprender el balance entre mi trabajo y mi vida, el permitirme amarme para poder amar a los demás, y de ser mi mejor versión, trabajé mucho en eso y fue algo que me encantó”, dijo la intérprete mexicana.

“Para mí la pandemia ha sido de agradecimiento, las cosas cambiaron muy rápido para todo el mundo. La pandemia me enseñó a valorar las pequeñas cosas”, comentó Lazo.

Finalmente, la intérprete de “Mala fama”, “Sodio” y “Oye Pablo” descartó su presencia en “Élite: Historias breves”, pues dijo que por ahora está enfocada al 100% en su carrera musical.

“Por ahora estoy 100% enfocada en mi música, para mí fue una decisión que me costó mucho tomar. Lo he dicho muchas veces, el salirme de ‘Élite’ para mí fue algo complicado, pero creo que fue la mejor decisión porque tuve la oportunidad de descubrirme al 100% como cantante. Me dedico al 100% en lo que estoy haciendo porque no tengo mi cerebro dividido. No descarto la interpretación y actuar porque me encanta, estoy esperando que me llegue un proyecto que sea distinto, que me deje un reto como actriz”, enfatizó.

“En su momento se habló de ‘Élite: historias breves’, pero yo la verdad no podía, pero al final les deseo lo mejor del mundo, para mí es un proyecto que yo adoro, pero por ahora no forma más parte de ‘Élite’”, terminó.

