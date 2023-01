¡Ahora es parte de los casados! El cantante de salsa Dantes Cardosa anunció emocionado su matrimonio con su pareja Allison Clavijo, quien estuvo a su lado en todo momento tras estar delicado de salud tras contagiarse de dengue. La feliz pareja de esposos celebró hasta altas horas de la mañana en una hacienda en Pachacamac y el presentador Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín” fue el padrino de la boda.

Por su parte, el artista se mostró muy emocionado tras pasar a la “fila de los casados” y afirmó ser el hombre más feliz del mundo por este importante paso que ha dado en su vida y está agradecido con Dios y todas las personas que le han deseado la mayor felicidad en esta nueva etapa de su vida. “Estoy muy feliz, emocionado y viviendo nuestra ‘luna de miel’. Nos casamos en la iglesia San Pedro del Centro de Lima y celebramos al lado de nuestras familias y amigos en la hacienda Loayza de mi amigo Percy”, dijo en un inicio Cardosa.

MIRA AQUÍ: Romeo Santos reveló que será papá

“Gracias a todas las personas que nos dejaron mensajes muy lindos en nuestras redes sociales celebrando nuestro amor. Mi padrino fue Andrés Hurtado, me siento un hombre bendecido y agradecido con Dios por la oportunidad de vivir este sueño con mi esposa, luego de haber superado ese momento de salud tan difícil que me tocó vivir al contagiarme de dengue”, agregó el salsero visiblemente emocionado por esta nueva etapa de su vida.

“Me siento el hombre más feliz del mundo. Es una etapa especial en mi vida”, acotó Dantes Cardosa tras haberse casado con Allison Clavijo. Como se recuerda, en octubre del 2022, el salsero reveló que se contagió de dengue en Cuba y por eso se desmayó, golpeándose estrepitosamente la cabeza y provocándole una hemorragia en el cerebro. El día de hoy, el cantante vuelve a sonreír al lado de la mujer que ama.

¿QUÉ PASÓ CON EL SALSERO?

El cubano Dantes Cardoso estuvo de emergencia en su país de origen tras haberse infectado de dengue y desmayarse: “Hace poco estuve de vacaciones en Cuba con la familia, pensé yo que tenía infección estomacal, pero al final, haciéndome todos los análisis, resultó que tenía dengue. Está que llueve bastante en Cuba y los zancudos están alborotados, me picó el mosquito y no me di cuenta, me comenzó a dar fiebre, vómitos y diarrea”, expresó a un medio conocido.

MÁS INFORMACIÓN: El cantante y actor Drake Bell anunció su próximo álbum