Muchos conocen a Rihanna por su marca de maquillaje, por su increíble estilo de la moda y obviamente, por su melodiosa voz y potentes letras de sus canciones. Sin embargo, hay algunos datos curiosos de la cantante que posiblemente desconocías, aquí te los mostramos:

1. Nombraron una calle en su honor

Es tanto el cariño que le tiene su país de origen que nombraron una calle como ella: Rihanna Drive. En 2017 el gobierno de la isla nombró de esa manera la calle que vio crecer a la cantante. Tras la ceremonia de nombramiento, liderada por el entonces primer ministro Freundel Stuart, Rihanna realizó un post de Instagram agradeciendo por tremendo detalle.

2. Rihanna hizo un cameo en la película

En 2006 se estrenaba la película Bring It On: All or Nothing, en la que la cantante aparece durante una corta escena.

3. Los nombres de todas sus hermanas empiezan con la letra R

Los padres de Rihanna, parecen tener una afición con la letra R, ya que utilizaron esta letra para nombra a todos sus hijos. Así pues, los hermanos de la cantante se llaman: Rorrey y Rajad.

4. Presenció un exorcismo

En una estación de radio de Los Ángeles, la cantante reveló haber presenciado varios exorcismos. “Estaban orando alrededor de una mesa. Éramos jóvenes y una de las chicas se levantó y empezó a gritar. Recuerdo que nos encerraron en el dormitorio porque no querían que los niños vieran eso. Cada vez que rezaban, ella comenzaba a gritar con la voz más extraña”, narró.

5. El 22 de febrero es el Día Nacional de Rihanna

Una vez más podemos notar el gran aprecio que le tiene su país. Es tanto este aprecio que le dedicaron un día entero a celebrarla, el Día Nacional de Rihanna que se lleva a cabo el 22 de febrero de cada año.