Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor, donde el también ícono de la moda se arrodilló ante el rey para ser distinguido.
Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.
“Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento”, comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus padres.
El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.
David Beckham, un icono del fútbol, pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.
El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.
El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle.
Con información de AFP
