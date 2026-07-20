España se llevó la copa del Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella, hecho que provocó una ola de celebraciones dentro y fuera del país. Entre las reacciones más destacadas estuvo la del cantante David Bisbal, quien utilizó sus redes sociales para felicitar a ‘La Roja’ tras vencer por la mínima diferencia a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video grabado durante una reciente presentación en el Big Sound Festival de Pontevedra. En las imágenes se le ve sobre el escenario agitando la bandera de España mientras el público celebra y acompaña el emotivo momento.

Junto a la publicación, David Bisbal recordó la emoción que se vivía horas antes del partido decisivo. “Hace apenas unas horas vivíamos un momento inolvidable en Pontevedra animando a nuestra selección (de España)”, escribió el intérprete, destacando el respaldo que los aficionados brindaron al equipo nacional.

El cantante también reveló que siguió la final desde el extranjero debido a compromisos profesionales. “Y ahora, aunque me encuentro un poco lejos de casa, en Bogotá, el corazón sigue latiendo con la misma fuerza”, señaló, dejando en claro que la distancia no le impidió celebrar el histórico logro de ‘La Roja’.

“Quiero felicitar de corazón a todos los integrantes de la Selección Española: jugadores, cuerpo técnico, médicos y a todas las personas que trabajan cada día para que podamos sentirnos tan orgullosos de este equipo”, expresó Bisbal con emoción en sus palabras.

Bisbal cerró su mensaje con palabras de agradecimiento para los campeones. “Gracias por hacernos vibrar, emocionarnos y representar a España de la mejor manera. ¡Enhorabuena y gracias por tanto!”, puntualizó en su publicación, la cual cuenta con más de 90 mil likes y cientos de comentarios.

De esta manera, David Bisbal se sumó a los mensajes de felicitaciones de artistas internacionales como Shakira, Alejandro Sanz y figuras del mundo del internet como Ibai Llanos o DJ Mario, quienes celebraron la victoria de España y su segundo título mundial.