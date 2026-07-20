David Bisbal se emociona al felicitar a España por su nuevo título mundial. (Foto: Instagram / @davidbisbal)
David Bisbal se emociona al felicitar a España por su nuevo título mundial. (Foto: Instagram / @davidbisbal)
Por Redacción EC

España se llevó la copa del Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella, hecho que provocó una ola de celebraciones dentro y fuera del país. Entre las reacciones más destacadas estuvo la del cantante David Bisbal, quien utilizó sus redes sociales para felicitar a ‘La Roja’ tras vencer por la mínima diferencia a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

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