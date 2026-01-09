David Bowie: Casa familiar del artista se convertirá en museo para el 2027

Escuchar
Por Agencia EFE

La casa familiar en la que se crió el cantante británico David Bowie, situada en el barrio de Bromley, al sur de Londres, abrirá sus puertas al público como museo a finales de 2027, según anunció este viernes Heritage of London Trust (HOLT), un fideicomiso de restauración de patrimonio londinense.

