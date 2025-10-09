El reciente atentado contra Agua Marina, ocurrido durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, volvió a poner en evidencia el peligro que enfrentan los grupos de cumbia en el Perú. La ráfaga de disparos que interrumpió su presentación dejó varios heridos y desató la indignación de músicos y fanáticos, que exigen medidas urgentes ante una violencia que se ha vuelto recurrente.

El caso de Agua Marina no es aislado. En los últimos años, distintas orquestas y artistas del género han denunciado extorsiones, cobros de cupos y ataques directos. Muchos de estos episodios han tenido consecuencias fatales y han afectado a figuras emblemáticas de la música popular.

Uno de los hechos más trágicos ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando Paul “El Ruso” Flores, vocalista de Armonía 10, fue asesinado a balazos luego de una presentación en San Juan de Lurigancho. Sicarios interceptaron el bus de la agrupación y dispararon contra los músicos, en un ataque que las autoridades vincularon a presuntas amenazas previas por extorsión.

Meses antes, en diciembre de 2024, La Única Tropical sufrió un atentado similar: su bus fue atacado a tiros mientras se desplazaba a un evento. Ningún integrante resultó herido, pero el hecho generó temor y llevó a varios grupos a solicitar protección al Ministerio del Interior.

En diciembre de 2023, el Grupo 5 denunció un atentado contra una vivienda que les sirve de alojamiento en Lima (distrito de Los Olivos), donde hasta nueve disparos impactaron la fachada y un explosivo fue lanzado contra uno de los ambientes.

En su comunicado, la agrupación confirmó que venían recibiendo amenazas y llamadas extorsivas en los días previos, con exigencia de S/500,000 a cambio de “protección”. Condenaron el acto y exigieron a las autoridades una respuesta más eficaz para garantizar la seguridad de quienes trabajan de forma honrada en el ámbito musical.

La violencia también alcanzó a Tony Rosado, cuyo local en Piura fue baleado en septiembre de 2025, y a Chechito y Los Cómplices de la Cumbia, víctimas de una explosión en la discoteca Xanders de San Juan de Lurigancho en septiembre de 2023. Este último hecho dejó más de una docena de heridos y fue atribuido a grupos criminales dedicados al cobro de cupos.

Aunque los ataques más recientes concentran la atención mediática, la historia de la cumbia peruana ha tenido otros episodios violentos. En 2019, el cantante trujillano Roger Aníbal “Chino Julca” fue asesinado frente a su vivienda, y años atrás, el caso del líder de Karicia, Carlos Chávez Navarrete, asesinado en 1997, marcó uno de los primeros homicidios recordados dentro del circuito musical popular.

Agrupaciones como Corazón Serrano, Grupo 5, Armonía 10 y Agua Marina han emitido pronunciamientos conjuntos pidiendo mayor presencia policial y protección. Hasta el momento, el Ministerio del Interior ha anunciado la creación de equipos especializados para investigar las amenazas contra artistas, aunque los resultados aún son limitados.