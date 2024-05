La oportunidad de adentrarse en el fulgor de Hollywood, al mismo tiempo que se sumergía en el bullicio artístico de Madrid llegó a la vida de Enrique Arce (Valencia, 1972) después de haber superado los 40 años, y luego de interpretar a Arturo Román en “La Casa de Papel”, un rol que inicialmente pensó rechazar por no empatizar con el personaje.

“Hay personajes que te marcan de una manera especial. Creo que tanto a mí como a mis compañeros, los nueve o diez fijos, con papel importante, la serie nos cambió la vida. El que diga lo contrario, miente. Nos puso en otra dimensión a nivel internacional, mejores sueldos, condiciones y proyectos”, señaló el artista español a El Comercio durante la undécima edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

Arce reflexiona sobre el vertiginoso ascenso que le ha brindado el éxito global de “La casa de papel”. Más allá de la fama que ahora lo precede en cualquier rincón del mundo, se encuentra gratamente sorprendido por el interés que despierta su trabajo entre otros productores.

“De repente, te encuentras como un actor que es reconocido en todos los rincones del globo terráqueo. Ya no estás limitado únicamente a los proyectos de tu país. Encima viajas, conoces gente y te tratan con otro estatus”, expresa con una mezcla de asombro y gratitud.

En los últimos años ha colaborado con destacadas figuras del cine. Trabajó con Woody Allen en “Rifkin’s Festival” (2019) y junto a Arnold Schwarzenegger en “Terminator: Dark Fate” (2019). También participó en la película protagonizada por Mel Gibson, “Secuestro”; y en “Murder Mystery 2″ (2023), junto a Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Más recientemente, ha sido parte de “Lee” (2023), filme en el que Kate Winslet interpretó a la modelo que se convirtió en la reportera gráfica y heroína de la Segunda Guerra Mundial, Lee Miller.

“Estoy seguro de que Kate va a repetir una nominación al Oscar porque está inconmensurable, Realmente, es una delicia trabajar con ella. Toda esa gente te da una lección de vida y humildad”, destaca tras recordar que otra de las artistas que lo sorprendió por su humildad y gracia fue Jennifer Aniston, a quien durante una cena, en París, le agradeció por ayudarle a superar su divorcio.

“Me senté a su lado en la mesa, le dije que me encantaba el ‘morning show’ y que me había curado un divorcio. Le expliqué que cuando me divorcié la terapia no me funcionó, que lo único que me ayudó fue ver las 10 temporadas de ‘Friends’ con palomitas de maíz. La risa acabó con el dolor”, asegura.

Actualmente, Arce radica en Estados Unidos, se encuentra a la espera de nuevos proyectos. Antes estuvo en Valencia rodando “Mala influencia”, filme dirigido por Chloe Wallace. Es una adaptación de la webnovela de Wattpad de Teenspirit. Un fenómeno editorial de la plataforma de autoedición –tuvo más de 44 millones de lecturas antes de pasar al formato físico– en la que han nacido otros como la saga “After” o “A través de mi ventana”.

“‘Mala influencia’ es una película para Netflix con un reparto inmejorable. Se grabó en España. Ahora estoy en Estados Unidos, me trasladé por el tema de ‘Lee’. Me quedaré aquí un tiempo para ver qué pasa”, subraya.