La popular telenovela peruana “Luz de Luna”, que cautivó durante cuatro temporadas, da el salto a las tablas con un espectáculo musical llamado “Luz de Fantasía”, que promete una aventura llena de magia y diversión familiar.

El musical se estrenará el próximo 18 de octubre en La Cúpula de Las Artes (ubicada en la explanada Olguín – puerta 5), transportando al público a un universo donde la música y fantasía se unen.

Asimismo, el montaje contará con la participación estelar del personaje del “León de la cumbia” (André Silva) y su hija Luz (Naima Luna), quienes liderarán un viaje con música en vivo y vibrantes coreografías.

El reparto de la obra está compuesto por talentos reconocidos que formaron parte de la telenovela, incluyendo a André Silva, Naima Luna, María Grazia Polanco, Wendy Vásquez, Renato Bonifaz, Zoe Fernández y Salvador Ballón.

La temporada de “Luz de Fantasía” se extenderá del 18 de octubre al 7 de diciembre con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p. m., con una función adicional los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Afiche del evento