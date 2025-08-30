Diego Villarán vive un momento de gran efervescencia artística. El joven actor peruano destaca con su primer protagónico en cine con la película ‘Los patos y las patas’, el cual se estrena el 18 de septiembre en salas nacionales. Aquí el joven actorre interpreta a Tomacito, un adolescente que transita entre la frescura juvenil y las emociones intensas de su edad. Además, acaba de regresar a la televisión con Eres mi bien, telenovela de Latina, sin dejar de lado su faceta como músico y compositor.

Para Villarán, obtener el papel de Tomacito fue “una mezcla entre emoción y mucha responsabilidad”. El director Guillermo Castañeda lo eligió tras verlo en la telenovela Pituca sin lucas y luego coincidir con él en teatro. “Eso me dio muchísima confianza en el proyecto. Desde los ensayos y la construcción del personaje sentí un equipo sólido, todos remando en la misma dirección”, recuerda.

El mayor reto fue encontrar el equilibrio del personaje. “Por un lado, debía mantener la frescura de un chico joven, pero también conectar con emociones muy profundas. A los adolescentes les pasan cosas fuertes y había que transmitir esa intensidad sin perder naturalidad”, detalla el actor, quien tuvo el reto de interpretar su papel ambientado en el año 1993. Para ello, cuenta que investigó lo que se vivía en esa época, empapándose de referencias y modismos para dar veracidad a Tomacito.

Cabe señalar que en ‘Los patos y las patas’, Villarán comparte roles con Francisca Aronsson, con quien participó en Pituca sin lucas. Es reencuentro fue bastante grato, indica el actor, pues no solo comparte escenas con una actriz profesional, sino también con una gra amiga. “Esa complicidad natural nutre mucho las escenas, aunque también me reta a no quedarme en la zona de confort y seguir explorando”, explica.

Televisión y música

Su regreso a la pantalla chica con ‘Eres mi bien’, tras ocho meses de pausa lo vive con gratitud. “‘Eres mi bien’ me volvió a sumergir en la televisión peruana después del año pasado y lo disfruto mucho. Me ayuda a practicar la disciplina, la entrega. Es un ritmo que te obliga a crecer mucho, el de la televisión, como artista, como actor. También tengo la oportunidad de aprender de un elenco maravilloso y con tanta experiencia, de compañeros increíbles”, señala sobre la telenovela de Latina.

Además de la actuación, Diego Villarán mantiene su faceta musical. Este año prepara nuevos lanzamientos en los que mezcla sonidos peruanos, folk y letras íntimas. “Como escritor, compositor y músico, intento agarrar cualquier experiencia para convertirla en arte y, puedo decir que, me estoy sintiendo cada vez más sólido y más cerca al artista que quiero ser”, detalló.

Sobre sus aprendizajes, reconoce que cada personaje le ha permitido conocerse mejor. “No solo es interpretar, también es descubrir tus luces y sombras, saber qué mostrar en cada momento. Observo la vida con otros ojos y convierto esas experiencias en arte, sea en la actuación o en la música”.

Nuevos proyectos

Sin dar mayores detalles al respecto, actualmente Diego filma una coproducción independiente entre Perú y Francia, un proyecto íntimo y familiar que apunta a festivales. Aunque no ha podido volver al teatro por tiempos, asegura que cada paso lo acerca más al artista integral que busca ser.

“No pienso en si es mi año o no, sino en un camino que voy construyendo con paciencia, autenticidad y mucha curiosidad”, concluye Villarán.