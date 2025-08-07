El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en los 90 ‘Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman’, reveló que se unió como oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y anima a más personas a unirse.
El actor de 59 años, que interpretó al superhéroe entre 1993 y 1997, anunció la medida el martes en sus redes sociales y dijo hoy en una entrevista con FOX que lo hizo porque sintió que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.
LEE: Superman con su perrito volador, ciencia ficción retro y humor sin culpa: los superhéroes en el 2025 quieren volver a la ligereza de los viejos comics
Cain, además, usó su anuncio para resaltar los beneficios de trabajar para ICE, como una bonificación de 50.000 dólares, el reembolso de préstamos estudiantiles o beneficios de jubilación, para así animar a más gente a que también se una a ICE.
El también policía anotó hoy en una entrevista con FOX que votó por Donald Trump en las elecciones pasadas.
Han sido muchas las estrellas de Hollywood, como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo, las que se han pronunciado en contra de las redadas de ICE para encontrar inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal bajo la Administración de Donald Trump.
MÁS INFORMACIÓN: James Gunn confirma que Superman aparece en su nuevo proyecto y que no será una secuela
En junio, estallaron varias manifestaciones en Los Ángeles (California) en respuesta a una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la agencia federal.
Con información de EFE
TE PUEDE INTERESAR
- La lección de periodismo de Clark Kent
- “Superman”: dónde ver todas sus películas en streaming
- Mikaela Hoover y la escena de ‘Superman’ que asegura que tiene reacciones reales del elenco
- Se volvieron buenas amigas: Rachel Brosnahan y el gran gesto que tuvo con Mikaela Hoover durante el rodaje de ‘Superman’
- Krypto brilla en ‘Superman’ y dispara la adopción de perros, pero expertos advierten sobre un riesgo que muchos olvidan
Contenido sugerido
Contenido GEC