El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en los 90 ‘Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman’, reveló que se unió como oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y anima a más personas a unirse.

El actor de 59 años, que interpretó al superhéroe entre 1993 y 1997, anunció la medida el martes en sus redes sociales y dijo hoy en una entrevista con FOX que lo hizo porque sintió que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.

Cain, además, usó su anuncio para resaltar los beneficios de trabajar para ICE, como una bonificación de 50.000 dólares, el reembolso de préstamos estudiantiles o beneficios de jubilación, para así animar a más gente a que también se una a ICE.

Dean Cain, actor que interpretó a Superman, cuestionó la nueva película de James Gunn. (Foto: Warner)

El también policía anotó hoy en una entrevista con FOX que votó por Donald Trump en las elecciones pasadas.

Han sido muchas las estrellas de Hollywood, como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo, las que se han pronunciado en contra de las redadas de ICE para encontrar inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal bajo la Administración de Donald Trump.

En junio, estallaron varias manifestaciones en Los Ángeles (California) en respuesta a una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la agencia federal.

Con información de EFE